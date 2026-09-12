Doekhi operato, Gattuso perde il difensore per la sfida con il Milan: Lazio, i convocati

Gattuso deve fare i conti con un'assenza importante in vista della sfida di campionato contro il Milan . Il tecnico della Lazio ha diramato la lista dei convocati dove non figura Doekhi . Il club all'interno della nota spiega anche la motivazione del forfait del difensore e dell'operazione subita.

Doekhi operato: le sue condizioni

Brutte notizie in casa Lazio perché Gattuso dovrà fare a meno di Danilho Doekhi per la sfida contro il Milan. Il difensore centrale "è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli dal professor Franceschi e dalla sua équipe", si legge nel comunicato biancoceleste.