Doekhi operato, Gattuso perde il difensore per la sfida con il Milan: Lazio, i convocati

Gattuso deve fare i conti con un'assenza importante in vista della sfida di campionato contro il Milan. Il tecnico della Lazio ha diramato la lista dei convocati dove non figura Doekhi. Il club all'interno della nota spiega anche la motivazione del forfait del difensore e dell'operazione subita.
Doekhi operato: le sue condizioni
Brutte notizie in casa Lazio perché Gattuso dovrà fare a meno di Danilho Doekhi per la sfida contro il Milan. Il difensore centrale "è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli dal professor Franceschi e dalla sua équipe", si legge nel comunicato biancoceleste.
Lazio, i convocati di Gattuso per il Milan
Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan con l'assenza del difensore centrale. Di seguito i calciatori chiamati dal tecnico con la prima convocazione di Diogo Leite, arrivato qualche giorno fa da svincolato:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.