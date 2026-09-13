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Pagelle Lazio-Milan: Noslin e Tavares imprendibili. Moreira provvidenziale, Ramos inesistente!

Maignan cala il muro, Nuno Tavares fa a fette la difesa dei rossoneri: voti e giudizi dei protagonisti del big match dell'Olimpico
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"Con in tifosi magari il gol non lo subivamo", "Come durante il Covid. Questo non è calcio". Sono le voci del rimpianto della Lazio, che dopo avere trovato il doppio vantaggio con CancellieriNoslin in un Olimpico ormai tradizionalmente deserto e disertato dai tifosi biancocelesti, hanno subito la doppietta di Diego Moreira per il definitivo 2-2. Un risultato che ha impedito a Gattuso di rientrare a punteggio pieno dalla quarta giornata di campionato e che sul fronte Milan segue invece il pareggio con la Juventus allo Stadium. La prossima giornata, la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Venezia in programma sabato 19, mentre i rossoneri di Amorim riceveranno il Lecce domenica 20: prima però, il debutto in Europa League contro il Benfica a San Siro - appuntamento alle ore 21 di mercoledì 16 - . Questi i voti e i giudizi dei protagonisti della serata all'Olimpico.

Le pagelle della Lazio

Mandas - 6.5: Una bella parata nel primo tempo su Chukwueze, una nel secondo su Pulisic.

Floriani - 5.5: Finché regge fisicamente è sufficiente, poi finisce la benzina e il Milan dalla sua parte dilaga.

Lazzari (39’ st) - 6: Il suo ingresso spegne i milanisti.

Sutalo - 5.5: La fatica gli appanna i riflessi in occasione del bis di Moreira.

Leite (39’ st) - ng:

Provstgaard - 6.5: Giganteggia su Ramos.

Tavares - 7: Le sue accelerazioni fanno a fette il Milan e mette lo zampino sul primo gol.

Frattesi - 6: Il suo momento migliore è tra il 20’ e la mezzora del primo tempo, poi si eclissa.

Belahyane - 6: Spende tantissimo e finisce in apnea.

Taylor - 6.5: Partita di corsa, sacrificio e un assist splendido per Noslin.

Gudmundsson (29’ st) - 6: Il centrocampista non è il ruolo suo: fa quel che può.

Cancellieri - 6.5: Un gol importante per sbloccare il match: il Milan lo ispira tantissimo.

Isaksen (14’ st) - 6: Si prodiga per tenere alta la squadra.

Noslin - 6.5: All’8’ ha già una buona palla per colpire, ma il gol arriva lo stesso ed è pesantissimo.

Pinamonti (14’ st) - 5: Non tiene un pallone.

Zaccagni - 6.5: Un assist prezioso per Cancellieri, ma anche una partita in cui lotta su ogni pallone.

Gattuso - 6.5: Solo due prodezze di Moreira gli impediscono di gioire.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Le pagelle del Milan

Maignan - 7: Nega due volte il gol a Zaccagni, in un caso con una parata spaziale: la Lazio dilaga perché c'è lui.

Gila - 6.5: Il migliore in difesa, ma coprire tutti i buchi dei compagni a volte diventa difficile.

De Winter - 5.5: Il rinvio sulla faccia di Noslin sul 2-0 è fantozziano.

Pavlovic - 6: Tiene la sua posizione e non perde palloni.

Chukwueze - 5: Bello Taylor che corre per fare assist, talmente bello che Chukwueze si ferma a guardarlo e invece lo dovrebbe marcare.

Modric - 5: Si confermano le sue difficoltà in un centrocampo a due, soprattuto quando gli avversari corrono.

Musah (1’ st) - 7: In questo momento è determinante.

Rabiot - 6.5: L’assist per il secondo gol di Moreira e un secondo tempo da Rabiot, quello vero.

Estupinan - 4: Un primo tempo degno del naufragio del Titanic.

Moreira (1’ st) - 8: Prima doppietta in carriera alla seconda apparizione con la maglia del Milan: l’uomo della provvidenza.

Loftus-Cheek - 5: Fa poco in avanti, sbaglia il movimento di copertura dietro lasciando quello spazio in cui entrano a turno Tavares e Taylor.

Pulisic (1’ st) - 6.5: Un gran tiro parato da Mandas e un assist per Moreira sul primo gol.

Cisse - 6: Si redime nella ripresa dopo un primo tempo anonimo.

Hutchinson (32’ st) - 6: Qualche accelerazione interessante.

Ramos - 5: Gonçalo non ingrana, non segna, non si vede proprio.

Camarda (40’ st) - ng:

Amorim - 6: Azzecca i cambi, è vero, ma il primo tempo del Milan è da horror.

Arbitro Marcenaro - 6: Lascia giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

"Con in tifosi magari il gol non lo subivamo", "Come durante il Covid. Questo non è calcio". Sono le voci del rimpianto della Lazio, che dopo avere trovato il doppio vantaggio con CancellieriNoslin in un Olimpico ormai tradizionalmente deserto e disertato dai tifosi biancocelesti, hanno subito la doppietta di Diego Moreira per il definitivo 2-2. Un risultato che ha impedito a Gattuso di rientrare a punteggio pieno dalla quarta giornata di campionato e che sul fronte Milan segue invece il pareggio con la Juventus allo Stadium. La prossima giornata, la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Venezia in programma sabato 19, mentre i rossoneri di Amorim riceveranno il Lecce domenica 20: prima però, il debutto in Europa League contro il Benfica a San Siro - appuntamento alle ore 21 di mercoledì 16 - . Questi i voti e i giudizi dei protagonisti della serata all'Olimpico.

Le pagelle della Lazio

Mandas - 6.5: Una bella parata nel primo tempo su Chukwueze, una nel secondo su Pulisic.

Floriani - 5.5: Finché regge fisicamente è sufficiente, poi finisce la benzina e il Milan dalla sua parte dilaga.

Lazzari (39’ st) - 6: Il suo ingresso spegne i milanisti.

Sutalo - 5.5: La fatica gli appanna i riflessi in occasione del bis di Moreira.

Leite (39’ st) - ng:

Provstgaard - 6.5: Giganteggia su Ramos.

Tavares - 7: Le sue accelerazioni fanno a fette il Milan e mette lo zampino sul primo gol.

Frattesi - 6: Il suo momento migliore è tra il 20’ e la mezzora del primo tempo, poi si eclissa.

Belahyane - 6: Spende tantissimo e finisce in apnea.

Taylor - 6.5: Partita di corsa, sacrificio e un assist splendido per Noslin.

Gudmundsson (29’ st) - 6: Il centrocampista non è il ruolo suo: fa quel che può.

Cancellieri - 6.5: Un gol importante per sbloccare il match: il Milan lo ispira tantissimo.

Isaksen (14’ st) - 6: Si prodiga per tenere alta la squadra.

Noslin - 6.5: All’8’ ha già una buona palla per colpire, ma il gol arriva lo stesso ed è pesantissimo.

Pinamonti (14’ st) - 5: Non tiene un pallone.

Zaccagni - 6.5: Un assist prezioso per Cancellieri, ma anche una partita in cui lotta su ogni pallone.

Gattuso - 6.5: Solo due prodezze di Moreira gli impediscono di gioire.

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