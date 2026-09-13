Pagelle Lazio-Milan: Noslin e Tavares imprendibili. Moreira provvidenziale, Ramos inesistente!

"Con in tifosi magari il gol non lo subivamo", "Come durante il Covid. Questo non è calcio". Sono le voci del rimpianto della Lazio, che dopo avere trovato il doppio vantaggio con Cancellieri e Noslin in un Olimpico ormai tradizionalmente deserto e disertato dai tifosi biancocelesti, hanno subito la doppietta di Diego Moreira per il definitivo 2-2. Un risultato che ha impedito a Gattuso di rientrare a punteggio pieno dalla quarta giornata di campionato e che sul fronte Milan segue invece il pareggio con la Juventus allo Stadium. La prossima giornata, la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Venezia in programma sabato 19, mentre i rossoneri di Amorim riceveranno il Lecce domenica 20: prima però, il debutto in Europa League contro il Benfica a San Siro - appuntamento alle ore 21 di mercoledì 16 - . Questi i voti e i giudizi dei protagonisti della serata all'Olimpico.
Le pagelle della Lazio
Mandas - 6.5: Una bella parata nel primo tempo su Chukwueze, una nel secondo su Pulisic.
Floriani - 5.5: Finché regge fisicamente è sufficiente, poi finisce la benzina e il Milan dalla sua parte dilaga.
Lazzari (39’ st) - 6: Il suo ingresso spegne i milanisti.
Sutalo - 5.5: La fatica gli appanna i riflessi in occasione del bis di Moreira.
Leite (39’ st) - ng:
Provstgaard - 6.5: Giganteggia su Ramos.
Tavares - 7: Le sue accelerazioni fanno a fette il Milan e mette lo zampino sul primo gol.
Frattesi - 6: Il suo momento migliore è tra il 20’ e la mezzora del primo tempo, poi si eclissa.
Belahyane - 6: Spende tantissimo e finisce in apnea.
Taylor - 6.5: Partita di corsa, sacrificio e un assist splendido per Noslin.
Gudmundsson (29’ st) - 6: Il centrocampista non è il ruolo suo: fa quel che può.
Cancellieri - 6.5: Un gol importante per sbloccare il match: il Milan lo ispira tantissimo.
Isaksen (14’ st) - 6: Si prodiga per tenere alta la squadra.
Noslin - 6.5: All’8’ ha già una buona palla per colpire, ma il gol arriva lo stesso ed è pesantissimo.
Pinamonti (14’ st) - 5: Non tiene un pallone.
Zaccagni - 6.5: Un assist prezioso per Cancellieri, ma anche una partita in cui lotta su ogni pallone.
Gattuso - 6.5: Solo due prodezze di Moreira gli impediscono di gioire.
Le pagelle del Milan
Maignan - 7: Nega due volte il gol a Zaccagni, in un caso con una parata spaziale: la Lazio dilaga perché c'è lui.
Gila - 6.5: Il migliore in difesa, ma coprire tutti i buchi dei compagni a volte diventa difficile.
De Winter - 5.5: Il rinvio sulla faccia di Noslin sul 2-0 è fantozziano.
Pavlovic - 6: Tiene la sua posizione e non perde palloni.
Chukwueze - 5: Bello Taylor che corre per fare assist, talmente bello che Chukwueze si ferma a guardarlo e invece lo dovrebbe marcare.
Modric - 5: Si confermano le sue difficoltà in un centrocampo a due, soprattuto quando gli avversari corrono.
Musah (1’ st) - 7: In questo momento è determinante.
Rabiot - 6.5: L’assist per il secondo gol di Moreira e un secondo tempo da Rabiot, quello vero.
Estupinan - 4: Un primo tempo degno del naufragio del Titanic.
Moreira (1’ st) - 8: Prima doppietta in carriera alla seconda apparizione con la maglia del Milan: l’uomo della provvidenza.
Loftus-Cheek - 5: Fa poco in avanti, sbaglia il movimento di copertura dietro lasciando quello spazio in cui entrano a turno Tavares e Taylor.
Pulisic (1’ st) - 6.5: Un gran tiro parato da Mandas e un assist per Moreira sul primo gol.
Cisse - 6: Si redime nella ripresa dopo un primo tempo anonimo.
Hutchinson (32’ st) - 6: Qualche accelerazione interessante.
Ramos - 5: Gonçalo non ingrana, non segna, non si vede proprio.
Camarda (40’ st) - ng:
Amorim - 6: Azzecca i cambi, è vero, ma il primo tempo del Milan è da horror.
Arbitro Marcenaro - 6: Lascia giocare.
"Con in tifosi magari il gol non lo subivamo", "Come durante il Covid. Questo non è calcio". Sono le voci del rimpianto della Lazio, che dopo avere trovato il doppio vantaggio con Cancellieri e Noslin in un Olimpico ormai tradizionalmente deserto e disertato dai tifosi biancocelesti, hanno subito la doppietta di Diego Moreira per il definitivo 2-2. Un risultato che ha impedito a Gattuso di rientrare a punteggio pieno dalla quarta giornata di campionato e che sul fronte Milan segue invece il pareggio con la Juventus allo Stadium. La prossima giornata, la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Venezia in programma sabato 19, mentre i rossoneri di Amorim riceveranno il Lecce domenica 20: prima però, il debutto in Europa League contro il Benfica a San Siro - appuntamento alle ore 21 di mercoledì 16 - . Questi i voti e i giudizi dei protagonisti della serata all'Olimpico.
Le pagelle della Lazio
Mandas - 6.5: Una bella parata nel primo tempo su Chukwueze, una nel secondo su Pulisic.
Floriani - 5.5: Finché regge fisicamente è sufficiente, poi finisce la benzina e il Milan dalla sua parte dilaga.
Lazzari (39’ st) - 6: Il suo ingresso spegne i milanisti.
Sutalo - 5.5: La fatica gli appanna i riflessi in occasione del bis di Moreira.
Leite (39’ st) - ng:
Provstgaard - 6.5: Giganteggia su Ramos.
Tavares - 7: Le sue accelerazioni fanno a fette il Milan e mette lo zampino sul primo gol.
Frattesi - 6: Il suo momento migliore è tra il 20’ e la mezzora del primo tempo, poi si eclissa.
Belahyane - 6: Spende tantissimo e finisce in apnea.
Taylor - 6.5: Partita di corsa, sacrificio e un assist splendido per Noslin.
Gudmundsson (29’ st) - 6: Il centrocampista non è il ruolo suo: fa quel che può.
Cancellieri - 6.5: Un gol importante per sbloccare il match: il Milan lo ispira tantissimo.
Isaksen (14’ st) - 6: Si prodiga per tenere alta la squadra.
Noslin - 6.5: All’8’ ha già una buona palla per colpire, ma il gol arriva lo stesso ed è pesantissimo.
Pinamonti (14’ st) - 5: Non tiene un pallone.
Zaccagni - 6.5: Un assist prezioso per Cancellieri, ma anche una partita in cui lotta su ogni pallone.
Gattuso - 6.5: Solo due prodezze di Moreira gli impediscono di gioire.