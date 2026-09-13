Pagelle Lazio-Milan: Noslin e Tavares imprendibili. Moreira provvidenziale, Ramos inesistente!

"Con in tifosi magari il gol non lo subivamo", "Come durante il Covid. Questo non è calcio". Sono le voci del rimpianto della Lazio, che dopo avere trovato il doppio vantaggio con Cancellieri e Noslin in un Olimpico ormai tradizionalmente deserto e disertato dai tifosi biancocelesti, hanno subito la doppietta di Diego Moreira per il definitivo 2-2. Un risultato che ha impedito a Gattuso di rientrare a punteggio pieno dalla quarta giornata di campionato e che sul fronte Milan segue invece il pareggio con la Juventus allo Stadium. La prossima giornata, la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Venezia in programma sabato 19, mentre i rossoneri di Amorim riceveranno il Lecce domenica 20: prima però, il debutto in Europa League contro il Benfica a San Siro - appuntamento alle ore 21 di mercoledì 16 - . Questi i voti e i giudizi dei protagonisti della serata all'Olimpico.