Icardi apre alla Lazio: nuovi contatti e i nodi da sciogliere

La Lazio è tornata a bussare alla porta di Mauro Icardi e lo ha fatto riaprendo il dialogo con l’entourage dell’attaccante argentino. Dopo i contatti avviati durante l’estate , il club biancoceleste ha ripreso a sondare il terreno, alla ricerca di margini concreti per trasformare un'idea in un'operazione. E questa volta, dall’altra parte, sembra esserci un’apertura maggiore: l'ex Inter sarebbe infatti più disposto a prendere in considerazione la destinazione, a condizione che i numeri dell’affare possano quadrare, come riportato da Sky Sport.

Il quadro rispetto alle scorse settimane ha avuto un'evoluzione. La Lazio ha riallacciato i contatti con gli agenti di Icardi per capire se esistano le condizioni economiche per portare avanti la trattativa. L’argentino, dal canto suo, non avrebbe chiuso alla possibilità di trasferirsi nella capitale : l’ostacolo resta legato soprattutto alle cifre, elemento decisivo per valutare la fattibilità dell’operazione. Il dialogo è ripartito e ora la società biancoceleste vuole provare ad andare fino in fondo, nonostante l'arrivo di Pinamonti.

Nuovi contatti con Gattuso: la decisione si avvicina

Tra oggi e domani sono previsti nuovi confronti anche con l'allenatore Gattuso. Il tecnico sarà coinvolto direttamente nella valutazione dell’operazione: la Lazio vuole capire se esistano le condizioni tecniche e tattiche per procedere con l’idea Icardi oppure se sia arrivato il momento di abbandonare definitivamente la pista. Il confronto con il tecnico sarà quindi un passaggio chiave. Da una parte la possibilità di aggiungere alla rosa un attaccante di esperienza, con senso del gol e con un peso specifico importante; dall’altra la necessità di valutare attentamente costi, caratteristiche e inserimento nel progetto. I biancocelesti vogliono fare chiarezza e arrivare rapidamente a una scelta. I prossimi contatti potrebbero indicare se la pista Icardi è davvero destinata a decollare o se resterà soltanto un’ipotesi.