Frattesi svela il consiglio di Mancini, dall'Inter alla Lazio per l'Italia: "Con 10 minuti a partita..."
Il feeling con Gattuso e il ritorno alla Lazio, Frattesi si racconta e lo fa con il sorriso dopo tre stagioni dove ha raccolto pochissimi minuti con la maglia dell'Inter. Un cambio doveroso per lui per ritrovare il campo e anche la Nazionale e con Mancini è stato subito chiamato per questo nuovo corso azzurro.
Frattesi: "Da piccolo facevo l'attaccante"
Frattesi a Dazn, nel format MySkills, risponde alla domande di Hernanes: "Esultanza? Sì il pinguino di Madagascar (ride ndr), una cosa bruttissima. La capriola come la tua - risponde al profeta - non riesco, mi spacco tutto".
Poi un ricordo da piccolo, anche sul ruolo: "Quando ero piccolo facevo l'attaccante, penso positivo e quando vedo l'uno contro uno o un cross inizio a fare una corsettina, poi controllo la situazione in area, la posizione dei miei compagni e vado a prendermi il mio spazio. Non è facile perché quando arrivi in corsa devi colpirla bene. Di solito resto un po' di più per allenare questa cosa, magari adesso un po' meno visto che mi riesce bene e provo altre cose su cui devo migliorare".
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