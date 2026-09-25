Frattesi svela il consiglio di Mancini, dall'Inter alla Lazio per l'Italia: "Con 10 minuti a partita..."

Il feeling con Gattuso e il ritorno alla Lazio , Frattesi si racconta e lo fa con il sorriso dopo tre stagioni dove ha raccolto pochissimi minuti con la maglia dell' Inter . Un cambio doveroso per lui per ritrovare il campo e anche la Nazionale e con Mancini è stato subito chiamato per questo nuovo corso azzurro.

Poi un ricordo da piccolo, anche sul ruolo: "Quando ero piccolo facevo l'attaccante, penso positivo e quando vedo l'uno contro uno o un cross inizio a fare una corsettina, poi controllo la situazione in area, la posizione dei miei compagni e vado a prendermi il mio spazio. Non è facile perché quando arrivi in corsa devi colpirla bene. Di solito resto un po' di più per allenare questa cosa, magari adesso un po' meno visto che mi riesce bene e provo altre cose su cui devo migliorare".