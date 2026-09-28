Patric saluta la Lazio e vola negli Emirati... con Balotelli: ufficiale la cessione

La Lazio ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Patric all’Al-Ittifaq. Il difensore spagnolo lascia così il club biancoceleste dopo undici stagioni vissute da protagonista. Arrivato a Roma nell’estate 2015 da svincolato, il classe 1993 ha collezionato 244 presenze. Nel corso della sua esperienza ha inoltre conquistato due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

L’ultima stagione e la nuova avventura negli Emirati Patric non rientrava più nei piani tecnici della Lazio per questa stagione, tanto da essere escluso da Gattuso dalla lista dei giocatori utilizzabili in Serie A. La società ha quindi definito il suo trasferimento proprio nelle ultime ore disponibili della sessione. Il centrale spagnolo proseguirà la propria carriera negli Emirati Arabi Uniti, vestendo la maglia dell’Al-Ittifaq. Il club milita nella seconda divisione del campionato emiratino e ha scelto di puntare sull’esperienza del difensore. Nella sua nuova squadra Patric ritroverà anche Mario Balotelli, arrivato lo scorso 23 gennaio. L’attaccante italiano ha infatti sottoscritto con l’Al-Ittifaq un accordo della durata di due anni e mezzo.