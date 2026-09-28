Patric saluta la Lazio e vola negli Emirati... con Balotelli: ufficiale la cessione
La Lazio ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Patric all’Al-Ittifaq. Il difensore spagnolo lascia così il club biancoceleste dopo undici stagioni vissute da protagonista. Arrivato a Roma nell’estate 2015 da svincolato, il classe 1993 ha collezionato 244 presenze. Nel corso della sua esperienza ha inoltre conquistato due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.
L’ultima stagione e la nuova avventura negli Emirati
Patric non rientrava più nei piani tecnici della Lazio per questa stagione, tanto da essere escluso da Gattuso dalla lista dei giocatori utilizzabili in Serie A. La società ha quindi definito il suo trasferimento proprio nelle ultime ore disponibili della sessione. Il centrale spagnolo proseguirà la propria carriera negli Emirati Arabi Uniti, vestendo la maglia dell’Al-Ittifaq. Il club milita nella seconda divisione del campionato emiratino e ha scelto di puntare sull’esperienza del difensore. Nella sua nuova squadra Patric ritroverà anche Mario Balotelli, arrivato lo scorso 23 gennaio. L’attaccante italiano ha infatti sottoscritto con l’Al-Ittifaq un accordo della durata di due anni e mezzo.
Un lungo capitolo in biancoceleste
L’avventura di Patric con la Lazio si chiude dopo più di un decennio caratterizzato da 244 partite ufficiali e sei reti. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella storia recente del club. Durante la sua permanenza a Roma ha preso parte alla conquista di tre trofei nazionali. Il suo percorso in biancoceleste si conclude dunque con un bilancio di sei gol e sei assist. Ora per il giocatore classe 1993 si apre una nuova parentesi professionale lontano dall’Italia. Ad attenderlo c’è l’Al-Ittifaq, dove condividerà lo spogliatoio con Balotelli.
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