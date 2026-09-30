Gudmundsson infortunato, Gattuso paga la sosta: il comunicato della Lazio. C'è anche un altro stop
Albert Gudmundsson ha riportato una lussazione dell'articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta. Lo comunica la Lazio dopo gli esami a cui si è sottoposto l'islandese, rientrato dagli impegni con la sua Nazionale. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano.
Le condizioni in casa Lazio
Danilo Cataldi ha riportato invece un problema al quadricipite e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, mentre Adrian Przyborek si è fermato per un affaticamento muscolare. A Formello prosegue il recupero di riatletizzazione di Adam Marusic e Nicolò Rovella. Lavoro differenziato per Matteo Cancellieri, mentre Fisayo Dele-Bashiru è tornato in gruppo nella sessione odierna di allenamento.
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