Lazio, rocambolesco pari per 3-3 contro la Juve Stabia: in gol anche Pinamonti
Seconda amichevole per la Lazio durante la pausa delle nazionali che ha stoppato il campionato: dopo la vittoria per 2-0 sull'Arezzo, i biancocelesti impattano sulla Juve Stabia portando a casa un rocambolesco pareggio per 3-3. Secondo gol consecutivo per Pinamonti che trova la rete dalla distanza dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore.
Lazio-Juve Stabia 3-3, la cronaca
Bel primo tempo a Formello dove la Lazio va avanti con Noslin di testa al minuto 31': passano appena cinque minuti e la Juve Stabia trova il pari con Buglio. Biancocelesti di nuovo avanti con Zaccagni al 38' da fuori area ma Maistro pareggia i conti proprio allo scadere della prima frazione di gioco. La ripresa si apre con diversi occasioni da entrambi le parti: Pinamonti fallisce un calcio di rigore e subito dopo l'ex Sana Fernandes, al minuto 66', trova la rete del vantaggio per la formazione campana. Il punto del pareggio lo mette a segno Pinamonti al 78' con un delizioso pallonetto da fuori area che sorprende il portiere avversario.
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