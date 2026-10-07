Quel rigore che fece piangere l'Inter e i trofei col Barcellona: Pedro dice addio al calcio
Il mondo del calcio si inchina a Pedro. Il campione del mondo nel 2010 ha annunciato il proprio addio 4 mesi dopo essersi svincolato dalla Lazio all'età di 38 anni. Lo spagnolo si è così congedato per sempre con il terreno di gioco attraverso un messaggio diffuso sui propri profili social: "Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e grato a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice". La Serie A saluta dunque uno dei protagonisti delle ultime stagioni, decisivo nel consegnare lo Scudetto al Napoli di Conte nel maggio 2025, quando alla penultima giornata contro l'Inter zittì San Siro trasformando il rigore che negò ai nerazzurri la chance del sorpasso sui partenopei, divenendo al contempo l'incubo degli interisti. Uno degli episodi rimasti indelebili nella memoria nerazzurra, considerato il pareggio del Napoli con il Parma e l'occasione del sorpasso Scudetto gettata via al 90' della stagione.
Non è un caso che il pubblico interista esultò quando nel maggio scorso Luis Henrique calciò violentemente il pallone sul volto di Pedro mentre era steso sul terreno di gioco, provocando commenti del tipo: "Il karma esiste", "Pedro Pedro Pedro Pem!" (questo in risposta al coro dei napoletani intonato sulle note della celebre canzone di Raffaella Carrà durante i festeggiamenti del quarto Scudetto). Fra i suoi trionfi, oltre il Mondiale e l'Europeo con la Spagna, anche la Champions League vinta nel 2015 contro la Juventus di Pogba e compagni (in quell'occasione subentrò al 96').
Pedro: numeri e trionfi in carriera
Cresciuto alla Masia, Pedro ha debuttato in prima squadra blaugrana nel gennaio 2008. Nel 2015, chiude il proprio ciclo al Barcellona con un bilancio di 321 presenze, 99 gol e 61 assist e si accasa al Chelsea, dove accumula 206 presenze, 43 gol e 26 assist. Poi, il trasferimento nella Capitale: prima alla Roma nella stagione 2020/2021 e in seguito alla Lazio, dove una volta giunto alla scadenza naturale del contratton decide di appendere le scarpette al chiodo. I numeri con i biancocelesti riportano invece 209 presenze, 39 gol e 19 assist. Quanto bilancio con la Roja, Rodri si è congedato con 17 gol in 65 presenze complessive. Questa la sua bacheca:
- 1 Coppa del Mondo, Spagna: Sudafrica 2010
- 1 Europeo, Spagna: Polonia-Ucraina 2012
- 3 Champions League, Barcellona: 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015
- 3 Supercoppa Uefa, Barcellona: 2009, 2011, 2015
- 2 Mondiali per Club, Barcellona: 2009, 2011
- 1 Europa League, Chelsea: 2018/2019
- 5 Liga, Barcellona: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015
- 3 Coppe del Re, Barcellona: 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015
- 4 Supercoppe di Spagna, Barcellona: 2009, 2010, 2011, 2013
- 1 Premier League, Chelsea: 2016/2017
- 1 Fa Cup, Chelsea: 2017/2018
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