Quel rigore che fece piangere l'Inter e i trofei col Barcellona: Pedro dice addio al calcio

Il mondo del calcio si inchina a Pedro. Il campione del mondo nel 2010 ha annunciato il proprio addio 4 mesi dopo essersi svincolato dalla Lazio all'età di 38 anni. Lo spagnolo si è così congedato per sempre con il terreno di gioco attraverso un messaggio diffuso sui propri profili social: "Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e grato a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice". La Serie A saluta dunque uno dei protagonisti delle ultime stagioni, decisivo nel consegnare lo Scudetto al Napoli di Conte nel maggio 2025, quando alla penultima giornata contro l'Inter zittì San Siro trasformando il rigore che negò ai nerazzurri la chance del sorpasso sui partenopei, divenendo al contempo l'incubo degli interisti. Uno degli episodi rimasti indelebili nella memoria nerazzurra, considerato il pareggio del Napoli con il Parma e l'occasione del sorpasso Scudetto gettata via al 90' della stagione.

Non è un caso che il pubblico interista esultò quando nel maggio scorso Luis Henrique calciò violentemente il pallone sul volto di Pedro mentre era steso sul terreno di gioco, provocando commenti del tipo: "Il karma esiste", "Pedro Pedro Pedro Pem!" (questo in risposta al coro dei napoletani intonato sulle note della celebre canzone di Raffaella Carrà durante i festeggiamenti del quarto Scudetto). Fra i suoi trionfi, oltre il Mondiale e l'Europeo con la Spagna, anche la Champions League vinta nel 2015 contro la Juventus di Pogba e compagni (in quell'occasione subentrò al 96').