La Lazio ne fa tre al Monza e aggancia l'Inter: Tavares, Isaksen e Pinamonti lanciano Gattuso
La Lazio batte il Monza per 3-1 all'Olimpico nella sesta giornata di Serie A, riagganciando l'Inter in testa alla classifica. Nel primo tempo segnano Tavares e Isaksen, nella ripresa i brianzoli accorciano con Goglichidze ma Pinamonti chiude i conti. Si parte subito ad alta intensità e al 3' i padroni di casa passano in vantaggio: Frattesi recupera palla sulla trequarti e la lascia a Noslin; la sfera arriva a Tavares, che dai 20 metri fa partire un mancino potente per l'1-0. I padroni di casa rimangono in avanti sfruttando il momento positivo, ma al 21' rischiano quando Varela raccoglie il pallone in area e batte Mandas: l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. Il rischio corso scuote i biancocelesti, che al 23' raddoppiano grazie a Isaksen: un Noslin in giornata di grazia sforna il secondo assist della partita, appoggiando per il piattone mancino del danese sul secondo palo, sul quale Tornqvist non arriva. Le cose per gli uomini di Juric peggiorano ulteriormente al 35', quando Lucchesi, nel tentativo di fermare l'avanzata di Noslin, lo stende in campo aperto commettendo fallo da ultimo uomo: Collu non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso che lascia il Monza in dieci. Si va all'intervallo sul risultato di 2-0.
Pinamonti entra e chiude la partita
Nonostante l'inferiorità numerica, gli ospiti rientrano in campo con un altro piglio e dopo nemmeno un minuto dall'inizio della ripresa accorciano le distanze. Angolo dalla sinistra, Mota prolunga per la testa di Goglichidze (entrambi entrati dalla panchina) che firma il 2-1. Gattuso prova a svegliare i suoi con una serie di cambi, ma i biancocelesti ora faticano a contenere le avanzate avversarie, nonostante l'uomo in più. Mandas deve intervenire in alcune occasioni, mentre in attacco le occasioni biancocelesti latitano. Nel finale torna in avanti la squadra di Gattuso: prima Isaksen colpisce il palo, poi arriva il 3-1 con Pinamonti, entrato al 75' al posto di Noslin, che devia in porta un pallone messo in mezzo da Pedraza e trova il primo gol in maglia biancoceleste. La Lazio vince ancora e rimane al vertice con 16 punti, il Monza resta fermo a quota 4. Al prossimo turno i biancocelesti saranno di scena in casa della Juventus domenica 18 ottobre alle 20:45, mentre i brianzoli ospiteranno il Cagliari lunedì 19 ottobre alle 18:30.
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