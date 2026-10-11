La Lazio ne fa tre al Monza e aggancia l'Inter: Tavares, Isaksen e Pinamonti lanciano Gattuso

La Lazio batte il Monza per 3-1 all'Olimpico nella sesta giornata di Serie A, riagganciando l'Inter in testa alla classifica. Nel primo tempo segnano Tavares e Isaksen, nella ripresa i brianzoli accorciano con Goglichidze ma Pinamonti chiude i conti. Si parte subito ad alta intensità e al 3' i padroni di casa passano in vantaggio: Frattesi recupera palla sulla trequarti e la lascia a Noslin; la sfera arriva a Tavares, che dai 20 metri fa partire un mancino potente per l'1-0. I padroni di casa rimangono in avanti sfruttando il momento positivo, ma al 21' rischiano quando Varela raccoglie il pallone in area e batte Mandas: l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. Il rischio corso scuote i biancocelesti, che al 23' raddoppiano grazie a Isaksen: un Noslin in giornata di grazia sforna il secondo assist della partita, appoggiando per il piattone mancino del danese sul secondo palo, sul quale Tornqvist non arriva. Le cose per gli uomini di Juric peggiorano ulteriormente al 35', quando Lucchesi, nel tentativo di fermare l'avanzata di Noslin, lo stende in campo aperto commettendo fallo da ultimo uomo: Collu non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso che lascia il Monza in dieci. Si va all'intervallo sul risultato di 2-0.