Gattuso: "Non ci possiamo permettere di gestire le partite. Ci è andata bene". Sulla Lazio in vetta...

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo interno della Lazio contro il Monza per 3-1. Il tecnico dei capitolini ha dichiarato: "Non ci possiamo permettere di giocare cosi nel secondo tempo. Non dobbiamo gestire nulla, bisogna fare le cose fatte bene. Sulle seconde palle non ci arrivavamo, nei primi 25 minuti del secondo tempo eravamo inesistenti. Complimenti ai ragazzi per il primo tempo ma il secondo tempo è stato uguale a quello contro il Milan. Dobbiamo andare, non gestire".

Le parole di Gattuso "Secondo tempo? E' questione di atteggiamento. Abbiamo sofferto le secondo palle, Romano e Belahyane erano schiacciati. Dobbiamo essere bravi perché poi si corre di più, non ci arrivi, e cominci a fare i passaggini senza senso e si va in difficoltà. Siamo stati bravi nel primo tempo dopo è normale che se vogliamo gestire perché siamo 2-0 si fanno errori. Dobbiamo migliorare su questo aspetto". Poi ha concluso così: "Primo posto? Dobbiamo vivere la giornata, sapete meglio di me in che tipo di stadio siamo. Non è facile ma abbiamo la strada del lavoro. Vedremo dove arriveremo".