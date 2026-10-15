Juve-Lazio, Rovella e Marusic ci sperano. Gudmundsson, le condizioni

Albert Gudmundsson "ripeterà gli esami martedì prossimo, e se questi daranno esito positivo cercheremo pian piano di riportarlo in campo, anche se non subito con il gruppo squadra". Ad aggiornare sulle condizioni dell'islandese è il medico sociale della Lazio , Pietro Monachino , che ai microfoni di Lazio Style Radio ha dato maggiori informazioni sull'infortunio alla spalla rimediato nel corso della sosta per le nazionali. "Ha avuto una lussazione che si è ridotta in maniera spontanea - le sue parole -. C'è stata una piccola frattura del trochite, quindi abbiamo dovuto rispettare dei tempi che sono fondamentali, però l'obiettivo è quello di riportarlo in campo senza ricorrere alla chirurgia, perché quello era il rischio maggiore con un trauma di questo tipo". L'ex Genoa e Fiorentina salterà quindi la trasferta contro la Juventus in programma domenica 18 ottobre alle 20:45 e sarà valutato la prossima settimana.

Buone notizie per Marusic e Rovella

Quanto a Matteo Cancellieri, l'obiettivo è quello di "riportarlo in gruppo settimana prossima. Ha avuto un infortunio particolare, una brutta ferita. Per fortuna, grazie al lavoro fatto in questi giorni, muscolarmente è abbastanza avanti". Buone notizie per Adam Marusic e Nicolò Rovella: "Nel complesso stanno andando bene. Abbiamo adottato una linea molto cauta, perché questo tipo di infortunio lo richiedeva con entrambi. Credo che siamo in dirittura d'arrivo, perché entrambi negli ultimi esami ci hanno dimostrato un quadro buono, anche se non siamo ancora nella logica per dire che sono pronti", ha concluso Monachino. Una linea cauta che rende comunque ancora incerta una loro convocazione per Juventus-Lazio. Intanto Gattuso ha recuperato Cataldi e Dele-Bashiru, quest'ultimo entrato anche nel secondo tempo dell'ultima partita con il Monza.