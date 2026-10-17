La Lazio sogna in grande grazie a un trascinatore inaspettato. Sul primato in classifica a sorpresa dei biancocelesti ci sono le manone di Christos Mandas, che in estate era stato a un passo dal dire addio ai capitolini. Alla fine ha avuto ragione Rino Gattuso, che si è impuntato prima con la propria dirigenza (aveva aperto la porta alla cessione della saracinesca ellenica) e poi con lo stesso portiere, convincendolo a restare nonostante le offerte ricevute. Per la serie: rimani qui che sarai protagonista ed esploderai definitivamente. Detto, fatto. Il classe 2001 si è lasciato sedurre dal corteggiamento del Campione del Mondo 2006, declinando dapprima l’opzione di restare al Bournemouth (Tiago Pinto voleva riscattarlo, ma le Cherries non gli garantivano il posto da titolare) e poi le sirene di alcuni importanti club di Serie A. A mettere gli occhi su Mandas erano state in particolare Fiorentina e Juventus. La Viola ci aveva provato a metà giugno, quando la società toscana non sembrava troppo convinta della permanenza di De Gea. Alla fine lo spagnolo è rimasto in riva all’Arno e Paratici ha mollato la presa.