Ex obiettivo Juve un altro segreto di Gattuso: dal possibile scambio con Di Gregorio a colonna Lazio
La Lazio sogna in grande grazie a un trascinatore inaspettato. Sul primato in classifica a sorpresa dei biancocelesti ci sono le manone di Christos Mandas, che in estate era stato a un passo dal dire addio ai capitolini. Alla fine ha avuto ragione Rino Gattuso, che si è impuntato prima con la propria dirigenza (aveva aperto la porta alla cessione della saracinesca ellenica) e poi con lo stesso portiere, convincendolo a restare nonostante le offerte ricevute. Per la serie: rimani qui che sarai protagonista ed esploderai definitivamente. Detto, fatto. Il classe 2001 si è lasciato sedurre dal corteggiamento del Campione del Mondo 2006, declinando dapprima l’opzione di restare al Bournemouth (Tiago Pinto voleva riscattarlo, ma le Cherries non gli garantivano il posto da titolare) e poi le sirene di alcuni importanti club di Serie A. A mettere gli occhi su Mandas erano state in particolare Fiorentina e Juventus. La Viola ci aveva provato a metà giugno, quando la società toscana non sembrava troppo convinta della permanenza di De Gea. Alla fine lo spagnolo è rimasto in riva all’Arno e Paratici ha mollato la presa.
Mandas, solo 4 reti subite
Meglio così per Lotito e Fabiani che ora possono fregiarsi del secondo portiere meno battuto del campionato. Appena 4 reti subite in 6 giornate: solo Caprile (Cagliari) ha saputo fare meglio di Christos, che però ha griffato diversi successi della capolista (in coabitazione con l’Inter). Le sue parate strepitose, infatti, hanno tenuto a galla e trascinato alla vittoria la Lazio a Bologna, Udine e Venezia. Al Penzo, nella gara prima della sosta, il greco ha sfoderato il meglio del proprio repertorio, imponendosi alla ribalta con almeno quattro interventi prodigiosi. Senza dimenticare il calcio di rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Prodezze che hanno accompagnato la formazione capitolina in vetta alla graduatoria. Tanta roba.
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