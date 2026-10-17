"Juve a due, a tre o a quattro. In questi anni non tutti onesti…": Gattuso tra elogi e veleni

Gattuso, conferenza Juve-Lazio

Gattuso ha analizzato subito la prossima sfida in trasferta contro la Juve: "Se questa partita può dire qualcosa sulle nostre ambizioni? Domani è la settima giornata, è riduttivo perché mancheranno ancora 31 partite. Dovremo andare a Torino con la consapevolezza che affronteremo una grandissima squadra che ha raccolto meno di quanto seminato. A me interessa il coraggio, dovremo fare una partita di mentalità senza paura. Sono più forti di noi, ma voglio vedere una squadra che se la gioca e ribatte colpo su colpo. Se abbiamo timore non ci porta niente. Noi siamo all'interno di un percorso e dobbiamo migliorare. Stiamo facendo tante cose buone, ma voglio vedere ancora dei miglioramenti".

La Juve e l'aggressività Lazio

Il tecnico ha proseguito parlando dei bianconeri: "Giochiamo con una squadra che può giocare con un attacco a due, a tre e a quattro. Hanno cambiato tanto, è una squadra che ha fatto diversi gol su cross e rientrano spesso nell'area di rigore. Sono fisici su calci piazzati e hanno velocità sugli esterni, per questo servirà tanto coraggio. Se ci mettiamo nel capanno non andiamo da nessuna parte, bisogna andare forte e con grandissima intensità. Sono una grande squadra". Sulle caratteristiche della Lazio: "Servirà intensità e aggressività, poi dovremo essere bravi a fare il blocco difensivo. A palla scoperta con la loro qualità ti mettono sempre in difficoltà. Serviranno mentalità e voglia".