Gattuso: "Classifica non dobbiamo vederla. Se continuiamo ad allenarci bene possiamo sorprendere"

Famiglia Lazio

Il tecnico biancoceleste ha proseguito ai microfoni di Dazn: "Si è creata una bella famiglia, vanno fatti i complimenti anche al club, che ha fatto un mercato con pochi soldi, scegliendo persone perbene. Per me è facile allenarli. La classifica non bisogna vederla, testa al Parma. Non siamo abituati a stare lì sopra, ma se ci alleniamo in un certo modo possiamo sorprendere. Contro Milan e Monza abbiamo rischiato tanto, oggi abbiamo fatto uno step. Cosa ho fatto per cambiare l'atmosfera? Sono stato a un bivio, non volevo più allenare e andavo a casa con il mal di stomaco per alcuni atteggiamenti. Poi ho fatto un percorso. Oggi mi arrabbio meno sui telefonini, ascolto anche i ragazzi. Però poi le tre cose che chiedo non si discutono, si fanno. Anche le esperienze all'estero mi hanno aiutato molto. La gestione mi costa tanto durante la settimana, bisogna far esprimere al massimo i ragazzi, che sono molto più evoluti di noi, ma mollano alla prima difficoltà. E per questo bisogna stragli addosso".

Le parole di Gattuso

Su Nuno Tavares: "Ha motore, quando gli frulla la gamba ha qualità. Così come Zaccagni, poi quando si inserisce Taylor dà fastidio. La squadra ha gamba. La preoccupazione era non scomparire come con Milan e Monza. Non sappiamo ancora gestire, non abbiamo quella maturità, per questo dobbiamo andare in avanti con veemenza". E chiude: "Oggi ho visto coraggio e voglia di andare in avanti. A tratti abbiamo saputo anche soffrire. Eravamo alla ricerca di questo, perché nelle precedenti partite ci ha tenuto in vita Mandas". Questo invece il commento di Provstgaard, autore del gol che ha sbloccato l'incontro: "Siamo molto contenti perché è stata una grande partita. Abbiamo fatto bene tante cose, ma abbiamo anche qualcosa da migliorare. Mi piace lavorare e il lavoro ripaga sempre, oggi si è visto. Gattuso mi ha aiutato tanto a crescere e mi aiuta ogni giorno a migliorare".