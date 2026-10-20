Una Lazio così neanche negli anni degli scudetti: Gattuso ha plasmato la squadra, sognare è lecito

ROMA - Non è una Lazio di solo cuore. Risulterebbe troppo semplicistico provare a spiegare così il miracolo biancoceleste. Il coraggio è una componente di un mix letale creato dal piccolo chimico Gattuso. E il 3-0 rifilato alla Juventus non è soltanto una vittoria storica da custodire, ma una dichiarazione di forza al campionato, il segnale che questa squadra merita di essere presa sul serio. Perché se il primo posto, condiviso con l’Inter, può ancora sembrare una splendida sorpresa, il modo in cui i biancocelesti sono arrivati fin lassù nasconde qualcosa di più profondo. Sei vittorie nelle prime sette giornate di campionato: mai la Lazio era arrivata a tanto nella sua storia. E mai aveva raggiunto quota 19 punti dopo sette turni: un ritmo superiore persino a quello delle stagioni dei due scudetti, un dato che restituisce la dimensione di un avvio straordinario.

Gattuso e il gioco della Lazio: organizzazione tattica e qualità contro la Juventus Gattuso ha trasformato le aspettative basse in una forza, costruendo un gruppo che gioca con leggerezza e determinazione, pronto a stupire una volta in più ancora. Ma sarebbe riduttivo limitarsi al cuore, alla corsa e alla voglia di lottare su ogni pallone. Perché allo Stadium la Lazio ha mostrato anche un’identità precisa, un’idea di calcio riconoscibile e applicata con una lucidità impressionante. Il tris a Spalleti non nasce soltanto dall’intensità o dagli episodi: è il risultato di un piano tattico che ha messo ripetutamente in difficoltà i bianconeri. La Lazio ha saputo attirare gli avversari su un lato, creare superiorità numerica e poi cambiare rapidamente fronte, costringendo la difesa juventina a rincorrere e a ricomporsi in condizioni sempre più complicate. Una giocata semplice da spiegare, molto meno da contrastare quando viene eseguita con i tempi giusti. La Lazio ha alternato pazienza e accelerazioni, cercando il due contro uno per liberare l’uomo e ribaltando il gioco quando la Juventus si concentrava sul pallone. Sul lato opposto si aprivano spazi da attaccare, possibilità di arrivare sul fondo in superiorità numerica sfruttando le sovrapposizioni di Floriani o attaccando centralmente la linea difensiva bianconera. Non è una squadra che corre senza sapere dove andare, ma un gruppo che sa riconoscere gli spazi, scegliere il momento e poi colpire. Organizzazione, qualità e coraggio: tre ingredienti che, insieme, spiegano molto più di qualsiasi etichetta. Ecco perché questa vittoria può rappresentare una svolta nella percezione della Lazio, prima ancora che nella classifica.