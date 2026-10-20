Lazio, sogno Scudetto e il ds implora i tifosi: "Tornate allo stadio per un motivo"

"Come tutti hanno visto domenica a Torino c'è stato uno spettacolo nello spicchio dello stadio riservato ai nostri tifosi, con la gioia dei ragazzi di condividere con la propria gente la vittoria. Sarò ripetitivo e mi prenderò altri insulti, ma non fa niente, è il mio ruolo: il fatto che l'Olimpico sia vuoto la sento un po' come una sconfitta, un macigno, mi pesa molto. Roba da non dormirci la notte. Rifacendomi a situazioni molto più serie di queste come le guerre, penso che esistano le tregue". Così il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, a Lazio Style Radio, sul positivo avvio di campionato dei biancocelesti. "Voglio lanciare un guanto d'amore e di buon senso: siamo tutte persone intelligenti, prendiamoci una tregua. Poi ognuno rimane sulle proprie posizioni. Questo significherebbe qualcosa di importante per questi ragazzi, per i giocatori, per l'allenatore. Non c'è un problema di botteghino, non c'entra nulla una questione economica. Ma mi piacerebbe vedere già da sabato uno stadio pieno, al di là del risultato che mi auguro sia positivo. Anche quando non lo fosse mi piacerebbe accarezzare un ambiente festoso, tra tifosi e calciatori. Cosa desidero da questo campionato? Una tregua. Penso sarebbe il campionato più bello che io possa aver mai vinto", ha aggiunto.

Le parole di Fabiani di Gattuso "Con Gattuso c’è sempre stata nell’aria l’idea di approdare alla Lazio. L'idea è nata all’indomani della separazione con Sarri, che saluto. Siamo andati su Rino ed è bastata una stretta di mano. A lui piacciono le sfide, fa parte del suo carattere. C’è stata subito un’intesa con la società e ci siamo messi al lavoro. Lui bleffa un po' ma questa squadra sta divertendo, ha delle idee chiare" ha spiegato Fabiani.