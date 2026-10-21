Lazio, la capolista senza pubblico: respinto l'appello della società

ROMA - Una capolista senza pubblico . È il paradosso che vive la Lazio in questo suo segmento di storia. Il primo posto in classifica , una squadra che entusiasma e lotta testardamente contro ogni pronostico: situazione che in altre realtà richiamerebbe al pienone in ogni gara casalinga. A Roma no. Perché i tifosi della Lazio hanno deciso di non farsi influenzare dal risultato, tutt'altro. La dimostrazione di forza è proprio questa: rinunciare a oltranza nel momento in cui tutti tornerebbero di corsa , pur raddoppiando il rammarico e la frustrazione nel non potersi godere anche in casa questa splendida Lazio . Accompagnata soltanto in trasferta, con i settori ospiti in giro per l'Italia sempre sold-out.

E se Gattuso ha deciso di estraniarsi dalla lotta, chi non vuole mollare è il direttore sportivo Angelo Fabiani , che ieri mattina, alla radio ufficiale del club, ha tentato di mediare una tregua nell'eterna disputa tra Lotito e i sostenitori biancocelesti: «Il fatto che l'Olimpico sia vuoto lo sento un po' come una sconfitta, un macigno, mi pesa molto. Roba da non dormirci la notte. Rifacendomi a situazioni molto più serie di queste come le guerre, penso che esistano le tregue», sono state le parole del ds. « Voglio lanciare un guanto d'amore: siamo tutte persone intelligenti, prendiamoci una tregua. Poi ognuno rimane sulle proprie posizioni, ognuno vede la vita a modo suo. Non c'è un problema di botteghino, non lo dico per una questione economica. Ma mi piacerebbe vedere già da sabato uno stadio pieno, mi piacerebbe accarezzare un ambiente festoso».

Lazio, la protesta dei tifosi contro Lotito: «Non vogliamo più quel presidente»

Messaggio recapitato e subito respinto. Il tifo organizzato non ha perso tempo e ha risposto al ds manifestando l'intenzione di non arretrare: «Non c’è da firmare una tregua, non abbiamo due vedute diverse. Si tratta che i tifosi non vogliono più quel presidente. Non ci può essere tregua con chi non si vuole più». E il disaccordo persiste: «A svuotare lo stadio non è solo il tifo organizzato, che è composto da 3-4mila persone. Ci sono dei piccoli gruppi, dei nuclei che hanno fatto la stessa scelta. La nostra è una protesta sacrosanta, giusta, spontanea. E dall’altra parte non vogliono ammetterlo. Quando una parte chiacchiera più dell’altra, evidentemente è in difficoltà. Noi siamo contentissimi di essere primi, speriamo di continuare così».

Lazio, Fabiani elogia la squadra e Gattuso: «Questa squadra sta divertendo»

È la Lazio di Gattuso l’unico collante di due fronti paralleli che al momento non sono destinati a incrociarsi. Fabiani può consolarsi con una squadra che al momento sta esaltando il buon lavoro estivo sul mercato: «È tutta la squadra che si muove bene. A me piace sottolineare la spigliatezza di Floriani. A Torino ha giocato come un veterano e questo è importante per la società, oltre che per il suo futuro. E poi Belahyane, che ha grossi margini di miglioramento e con Gattuso sta trovando un equilibrio inaspettato». Prima di tornare a predicare calma: «Diciannove punti in classifica possono essere tanti, ma anche pochi - ha avvertito Fabiani -. Viviamo alla giornata, solo testa e cuore alla prossima partita. Con Gattuso c’è sempre stata nell’aria l’idea di approdare alla Lazio. A lui piacciono le sfide, fa parte del suo carattere. Lui bleffa un po’ ma questa squadra sta divertendo, ha delle idee chiare e i ragazzi stanno incarnando il suo spirito battagliero».