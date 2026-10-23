Gilardino: "Complimenti a Gattuso e alla Lazio. Ho diversi dubbi di formazione"Parma

"Come contro la Juve", Gattuso traccia la linea Lazio: "Altrimenti diventa un circo"

Le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Parma
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Pubblicato il 23.10.2026, 15:26

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"Abbiamo fatto leggermente meno in confronto a settimana scorsa perché c’è un giorno in meno per lavorare, ma la squadra è viva. Abbiamo avuto piccoli problemini con Taylor che ha saltato un allenamento e mezzo per la botta subita, ieri è tornato con la squadra. Ho visto l’atteggiamento giusto, ho rivisto la partita di Torino e penso che dobbiamo riuscire a giocare con la stessa intensità e veemenza. Se abbassiamo queste cose, domani diventa molto dura. Se pensiamo di gestire la partita prendiamo una legnata sui denti che ci ricorderemo a lungo”. Lo ha detto Rino Gattuso in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Parma. Il tecnico della Lazio ha spiegato: "Tre impegni in una settimana? Per noi la priorità è domani, poi ho parlato col mio staff e sicuramente dovremo fare delle scelte. La priorità è la partita di domani, poi già da domenica dovremo fare delle valutazioni”.

Le parole di Gattuso in conferenza stampa

Gattuso ha poi aggiunto: "Io dico sempre che i moduli lasciano il tempo che trovano, si devono occupare gli spazi. Quante volte avete visto i nostri centrali nell’area di rigore avversaria, questo ci sta aiutando avendo tanti giocatori che si muovono e che creano occasioni. Per questo mandiamo tanti giocatori in gol. Abbiamo solo una strada che è quella della mentalità e della voglia, arrivare prima sul pallone e andare forte. L’errore lo contempliamo perché fa parte del gioco, poi ho giocato tante partite da allenatore e da giocatore. L’errore più grande è sottovalutare, non si può sottovalutare nessuno".

 

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Gattuso: "I meriti sono dei giocatori"

Il tecnico biancoceleste ha poi dichiarato: "Io ho un difetto, gioisco poco sulle vittorie e anche da giocatore ero così. Penso sempre a ciò che deve venire, però si che sono contento e orgoglioso. Vedere a fine partita o durante la settimana come sta la squadra nello spogliatoio è bello, è un orgoglio allenare questa squadra. Sono andato sotto la curva e ci vado sempre a ringraziare i tifosi, ma i meriti sono dei giocatori". Poi, i principi sui cui non transige: "Il rispetto, la puntualità e gli orari, perché altrimenti diventa un circo. Lì si va duri, devi pensare a una cosa la mattina, ci può stare che una volta non si apra il cancello all’Olgiata per la pioggia (ride, ndr), ma è successo anche me, ho scavalcato e ho corso forte. Preferisco la sincerità di un giocatore che mi dice di aver fatto una serata o un bicchiere in più, è successo anche a me. Vanno anche ascoltati i giocatori. Non voglio poi però sentire lamentele, se chiedo una cosa si fa quella e non si fanno cose intermedie. Se facciamo cose mezze e mezze non riusciamo, su queste cose non baratto. Sulla quotidianità si, ma sul lavoro non si baratta, si fa e si deve fare bene”.

 

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