"Come contro la Juve", Gattuso traccia la linea Lazio: "Altrimenti diventa un circo"

"Abbiamo fatto leggermente meno in confronto a settimana scorsa perché c’è un giorno in meno per lavorare, ma la squadra è viva. Abbiamo avuto piccoli problemini con Taylor che ha saltato un allenamento e mezzo per la botta subita, ieri è tornato con la squadra. Ho visto l’atteggiamento giusto, ho rivisto la partita di Torino e penso che dobbiamo riuscire a giocare con la stessa intensità e veemenza. Se abbassiamo queste cose, domani diventa molto dura. Se pensiamo di gestire la partita prendiamo una legnata sui denti che ci ricorderemo a lungo”. Lo ha detto Rino Gattuso in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Parma. Il tecnico della Lazio ha spiegato: "Tre impegni in una settimana? Per noi la priorità è domani, poi ho parlato col mio staff e sicuramente dovremo fare delle scelte. La priorità è la partita di domani, poi già da domenica dovremo fare delle valutazioni”.

Le parole di Gattuso in conferenza stampa Gattuso ha poi aggiunto: "Io dico sempre che i moduli lasciano il tempo che trovano, si devono occupare gli spazi. Quante volte avete visto i nostri centrali nell’area di rigore avversaria, questo ci sta aiutando avendo tanti giocatori che si muovono e che creano occasioni. Per questo mandiamo tanti giocatori in gol. Abbiamo solo una strada che è quella della mentalità e della voglia, arrivare prima sul pallone e andare forte. L’errore lo contempliamo perché fa parte del gioco, poi ho giocato tante partite da allenatore e da giocatore. L’errore più grande è sottovalutare, non si può sottovalutare nessuno".