Inzaghi loda la Lazio di Gattuso e sullo scudetto 2020 vinto dalla Juve rivela: "Ho un rimpianto nel cuore..."

"Devo dire che questa squadra assomiglia molto alla mia, ha caratteristiche tecniche e morali simili. Conta il gruppo, isolato dal resto del mondo". Così nell'intervista a Il Messaggero Simone Inzaghi è tornato a parlare della Lazio, la squadra nella quale è sbocciato definitivamente da allenatore prima di passare all'Inter. L'attuale tecnico dell'Al-Hilal ha ricordato la stagione 2019/20, in cui la sua Lazio si ritrovò per un tratto in testa alla classifica prima che il campionato venisse sospeso a causa del Covid: "Non posso non ricordare quella vittoria contro il Bologna per 2-0, fu decisiva per il nostro salto in testa alla classifica. L'Olimpico era pieno e esplodeva di gioia, sembrava una festa collettiva senza la parola fine. Ricordo quanto erano felici i tifosi, poi arrivò la pandemia, il lungo periodo di sosta, gli infortuni e una ripresa del campionato che non era più lo stesso di prima. Non arrivò lo scudetto ma mi è rimasta la consapevolezza di aver costruito una Lazio fantastica, che mi ha regalato emozioni forse irripetibili. Certo, ho un rimpianto nel cuore che mi porterò dietro per tutta la vita: come sarebbe finita senza quella catastrofe di nome Covid?".