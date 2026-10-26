Inzaghi loda la Lazio di Gattuso e sullo scudetto 2020 vinto dalla Juve rivela: "Ho un rimpianto nel cuore..."
"Devo dire che questa squadra assomiglia molto alla mia, ha caratteristiche tecniche e morali simili. Conta il gruppo, isolato dal resto del mondo". Così nell'intervista a Il Messaggero Simone Inzaghi è tornato a parlare della Lazio, la squadra nella quale è sbocciato definitivamente da allenatore prima di passare all'Inter. L'attuale tecnico dell'Al-Hilal ha ricordato la stagione 2019/20, in cui la sua Lazio si ritrovò per un tratto in testa alla classifica prima che il campionato venisse sospeso a causa del Covid: "Non posso non ricordare quella vittoria contro il Bologna per 2-0, fu decisiva per il nostro salto in testa alla classifica. L'Olimpico era pieno e esplodeva di gioia, sembrava una festa collettiva senza la parola fine. Ricordo quanto erano felici i tifosi, poi arrivò la pandemia, il lungo periodo di sosta, gli infortuni e una ripresa del campionato che non era più lo stesso di prima. Non arrivò lo scudetto ma mi è rimasta la consapevolezza di aver costruito una Lazio fantastica, che mi ha regalato emozioni forse irripetibili. Certo, ho un rimpianto nel cuore che mi porterò dietro per tutta la vita: come sarebbe finita senza quella catastrofe di nome Covid?".
"Gattuso è un grande allenatore, si è inserito molto bene"
Tornando all'avvio fantastico della Lazio in questa stagione, Inzaghi non nasconde quanto sia importante l'impronta di Gattuso: "Vedere oggi la Lazio prima in classifica mi rende felice. La squadra vola, Gattuso, che è un grande allenatore, si è inserito molto bene, e così i successi arrivano uno dietro l'altro". L'ex allenatore biancoceleste vede delle analogie con quel 2019/20: "C'è qualcosa nell'aria di simile a quella Lazio. Noi eravamo una famiglia, anche se sono molto lontano credo che si respiri la stessa atmosfera a Formello in questo periodo: un particolare che farà sempre la differenza nelle competizioni con gli altri. Non so come finirà il campionato, ma anche oggi la Lazio sta regalando forti emozioni. Vada avanti partita dopo partita, senza fare i conti con gli altri. Così è tutto più semplice e divertente", ha concluso.
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