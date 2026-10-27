"Facciamo cose incredibili", Gattuso esalta la Lazio ma avverte, "la legnata sui denti..."

"Mi porto a casa la mentalità. Quando non siamo aggressivi dobbiamo imparare a fare il blocco difensivo. Ci ha aiutato molto il fatto che sono rimasti in dieci come con il Monza. Quando giochiamo con questa veemenza mettiamo in difficoltà l'avversario. La classifica non la dobbiamo guardare sennò ci viene mal di testa". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio Gennaro Ivan Gattuso commenta il successo contro il Sassuolo: "I complimenti di Inzaghi? Lo ringrazio. La sua Lazio era veramente forte, la ricordo bene. È un onore per me perché se lo dice lui è vero".

Sulla classifica "Abbiano una strada e lo sai bene. Non dicevi una parola e non fiatavi. Come vogliamo gestire un attimo, andiamo in difficoltà. È normale che parte tutto dall'allenamento, la legnata non l'abbiamo ancora presa, vedrete dopo. Stanno andando a mille a loro questi ragazzi. Noslin fa una gran pressione, non dobbiamo mollare niente sulla mentalità. C'è solo una strada: quella del lavoro", ha aggiunto Gattuso.