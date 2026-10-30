Lazio capolista, Noslin: "Il duro lavoro ripaga sempre. Gattuso mi dà molta fiducia"

"Contro il Cagliari sarà una partita difficile, hanno iniziato bene e a inizio stagione erano tra le prime quattro. Sarà una sfida davvero dura, come tutte le sfide in casa. Se manteniamo la calma, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo come abbiamo fatto finora, penso possa andare tutto bene". Così l'attaccante della Lazio, Tijjani Noslin, ai canali ufficiali del club in vista della partita di campionato contro il Cagliari. "Mister Gattuso mi dà fiducia e crede molto in me - aggiunge -. Questo mi permette di fare tutto il possibile per aiutare la squadra. Metterò sempre il gruppo al primo posto e darò il massimo in ogni sfida, perché il duro lavoro ripaga sempre. Devo continuare così, perché mancano 29 partite: spero di segnare altri gol".