Gattuso netto: "Mazzate sui denti, io col fuoco dentro. Obiettivo Lazio? 40 punti"

Gattuso, conferenza Lazio-Cagliari

Gattuso in conferenza parla delle condizioni della sua squadra: "Vediamo, diamo continuità ai test che abbiamo fatto e ci basiamo sul recupero dei giocatori. Abbiamo fatto un buon allenamento dove si è spinto un po' di più siccome abbiamo fatto poco nei giorni scorsi. Valuteremo nella seduta di oggi, tanti giocatori hanno recuperato bene". Sull'obiettivo: "I 40 punti. Lo dicono anche i miei calciatori, non so se per prendermi in giro o se per scaramanzia. Io non sono abituato a vedere classifiche così, noi dobbiamo prepararci e stiamo toccando con mano che giocando con entusiasmo possiamo rendere bene. Guarda l'atteggiamento dopo aver preso il gol in dieci, siamo ritornati a fare le nostre cose e abbiamo fatto bene. Noi non dobbiamo subire il momento, per come vogliamo giocare qualche ripartenza la dobbiamo accettare. C'è poi la voglia di correre e sorprendere tutti insieme, su questo dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Con 29 partite ci sono tanti punti a disposizione poi vedremo dove arriveremo".