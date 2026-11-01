Lazio capolista solitaria! Cagliari battuto in rimonta e Inter sorpassata: Gattuso vola
La Lazio vince ancora e lo fa in rimonta contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. I biancocelesti non iniziano la gara nel migliore dei modi, subendo la rete del vantaggio rossoblù nel primo tempo, al 20': a siglarlo è Nzola - reduce dal gol contro la Roma nel turno infrasettimanale -, il quale costringe la squadra di Gattuso a gettarsi all'attacco per provare a recuperare quanto prima la gara. Lo stato di forma eccezionale dei biancocelesti si vede 15' dopo il primo gol della partita: azione concitata in area di rigore che vede protagonisti Taylor, Noslin ed Isaksen, con ques'ultimo che raccoglie l'assist dell'attaccante olandese e piazza un tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Caprile. La prima parte di gara si conclude dunque sull'1-1.
Pinamonti fa volare la Lazio: Gattuso in cima al campionato
Nella ripresa sono tanti i cambi per entrambe le panchine, con Gattuso che sostituisce Zaccagni, Frattesi e Tavares per Pedraza, Dele-Bashiru e Pinamonti.
Due dei tre cambi attuati dal tecnico della Lazio si riveleranno assolutamente decisivi, con il terzino spagnolo che serve l'assist al numero 9 della Lazio: all'83' l'ex Sassuolo sigla il gol del vantaggio definitivo e consegna alla Lazio tre punti in classifica che permettono agli uomini di Gattuso di volare a quota 28 punti in classifica in vetta al campionato in solitaria, portandosi a +3 sull'Inter di Chivu. Nulla da fare per il Cagliari che raccoglie la quarta sconfitta consecutiva.
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