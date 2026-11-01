Lazio capolista solitaria! Cagliari battuto in rimonta e Inter sorpassata: Gattuso vola

La Lazio vince ancora e lo fa in rimonta contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. I biancocelesti non iniziano la gara nel migliore dei modi, subendo la rete del vantaggio rossoblù nel primo tempo, al 20': a siglarlo è Nzola - reduce dal gol contro la Roma nel turno infrasettimanale -, il quale costringe la squadra di Gattuso a gettarsi all'attacco per provare a recuperare quanto prima la gara. Lo stato di forma eccezionale dei biancocelesti si vede 15' dopo il primo gol della partita: azione concitata in area di rigore che vede protagonisti Taylor, Noslin ed Isaksen, con ques'ultimo che raccoglie l'assist dell'attaccante olandese e piazza un tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Caprile. La prima parte di gara si conclude dunque sull'1-1.