Lazio capolista solitaria! Cagliari battuto in rimonta e Inter sorpassata: Gattuso vola

I biancocelesti stendono la squadra di Pisacane e si portano in cima alla classifica staccando i nerazzurri. Espulso Obert negli ultimi minuti
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 01.11.2026, 17:06 (Aggiornato il 01.11.2026, 17:19)

2 min

Serie ALazioCagliari
LazioLazio Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio vince ancora e lo fa in rimonta contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. I biancocelesti non iniziano la gara nel migliore dei modi, subendo la rete del vantaggio rossoblù nel primo tempo, al 20': a siglarlo è Nzola - reduce dal gol contro la Roma nel turno infrasettimanale -, il quale costringe la squadra di Gattuso a gettarsi all'attacco per provare a recuperare quanto prima la gara. Lo stato di forma eccezionale dei biancocelesti si vede 15' dopo il primo gol della partita: azione concitata in area di rigore che vede protagonisti Taylor, Noslin ed Isaksen, con ques'ultimo che raccoglie l'assist dell'attaccante olandese e piazza un tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Caprile. La prima parte di gara si conclude dunque sull'1-1.

Pinamonti fa volare la Lazio: Gattuso in cima al campionato

Nella ripresa sono tanti i cambi per entrambe le panchine, con Gattuso che sostituisce Zaccagni, Frattesi e Tavares per Pedraza, Dele-Bashiru e Pinamonti.

Nzola spaventa, poi ci pensano Isaksen e Pinamonti: la Lazio non si ferma e vola in testaLazio
Guarda la gallery

Due dei tre cambi attuati dal tecnico della Lazio si riveleranno assolutamente decisivi, con il terzino spagnolo che serve l'assist al numero 9 della Lazio: all'83' l'ex Sassuolo sigla il gol del vantaggio definitivo e consegna alla Lazio tre punti in classifica che permettono agli uomini di Gattuso di volare a quota 28 punti in classifica in vetta al campionato in solitaria, portandosi a +3 sull'Inter di Chivu. Nulla da fare per il Cagliari che raccoglie la quarta sconfitta consecutiva. 

 

Tutte le news
Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS