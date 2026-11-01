Gattuso: “Chi è entrato ha cambiato la partita. Non si molla di un centimetro”. Sulla classifica e Zaccagni...
"Mancano dodici punti al traguardo di inizio stagione. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Non dobbiamo vedere la classifica sennò ci gira la testa". Sono queste le prime parole di Gennaro Gattuso al termine della vittoria della Lazio contro il Cagliari. Il tecnico ha proseguito: "La cosa che mi rende più orgoglioso è chi entrato, e l’hanno fatto con veemenza. I cinque cambi ci hanno dato una grandissima mano". Sulla partita ha commentato così: "Partita molto difficile, merito del Cagliari. Non abbiamo sviluppato in maniera bellissima, si fa fatica come tutti. Abbiamo fatto di tutto per portarla a casa, loro sono una squadra fastidiosa. Grandissimi complimenti ai miei ragazzi". E ha aggiunto: "Noi dobbiamo essere bravi a trovare sempre una soluzione, senza dare punti di riferimento. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia abbiamo continuato a credere fortemente in quello che facciamo". Sulla sostituzione di Zaccagni: "Ha preso una botta, non era fluido nella corsa e abbiamo preferito non rischiare nulla. Per l’ennesima volta si è dimostrato un grandissimo capitano: stanotte ha avuto un lutto, ha perso lo zio. Capite che tipo di giocatori sto allenando, ce la stanno mettendo tutta”.
Pinamonti: "Non ci interessa cosa dicono gli altri"
"Sono emozioni forti, conoscevamo l'importanza di questa partita. Il Cagliari è forte e lo ha dimostrato, il gol è stato una liberazione. Per un attaccante segnare è importante, a maggior ragione quando riesci a conquistare tre punti". Lo ha detto, a Dazn, l'attaccante della Lazio, Andrea Pinamonti, dopo la vittoria per 2-1 sul Cagliari, ottenuta grazie a un suo gol di testa nel finale. "Non ci interessa quel che dicono gli altri, ci focalizziamo sulle partite. Tutti sono disposti ad andare forte in allenamento e siamo i primi ad essere contenti per i risultati.Quel che sarà lo vedremo più avanti", ha aggiunto l'attaccante del team capitolino.
Isaksen: "La classifica non si guarda"
"Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì". Lo ha detto, a Dazn, l'attaccante della Lazio Gustav Isaksen, dopo la vittoria sul Cagliari, per 2-1, maturata anche grazie a un suo gol. "La classifica non si guarda. Non pensiamo a questo, vogliamo migliorare partita dopo partita. Dobbiamo essere primi anche dopo il Napoli, ora dobbiamo analizzare la prossima avversaria per cercare di ottenere un buon risultato. Sono contento di aver aiutato la squadra, era una partita fondamentale", ha aggiunto Isaksen.
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