Isaksen show, la Lazio vuole blindarlo: le cifre per il rinnovo e il retroscena Milan

Uno dei segreti dell’inarrestabile Lazio targata Gattuso in grado di guardare tutti dall’alto in basso è sicuramente Gustav Isaksen. Che l’esterno offensivo danese fosse un talento era risaputo da anni. Lampi di classe accecanti e gol fantastici ai quali corrispondevano lunghe pause e prestazioni anonime. Finora gli era sempre mancata quella continuità di rendimento trovata proprio quest’anno dopo la lunga sosta dedicata alle nazionali. I biancocelesti, infatti, sono reduci da 5 vittorie di fila, nelle quali il mancino fatato del danese ha letteralmente fatto la differenza, come testimoniano i 4 gol segnati e l’assist vincente per Zaccagni nel trionfo sul campo del Sassuolo. Il gioiellino classe 2001 ha trovato la via della rete contro Monza, Juventus, Sassuolo e Cagliari, risultando determinante in tutti i successi della formazione laziale. Solo contro il Parma è rimasto a secco nell’ultimo mese, anche se pure quella sera le sue accelerazioni palla al piede avevano fatto a fette la difesa emiliana. Tanto da valergli un lusinghiero 7 in pagella, nonostante l’assenza di bonus a referto. Mica male.

Isaksen uomo chiave: Lazio al lavoro per il rinnovo Dietro il boom di Isaksen si cela una importante quanto significativa novità professionale. Fuori dal rettangolo verde, infatti, il numero 11 biancoceleste ha svoltato grazie al supporto di un mental coach, che lo sostiene e segue da vicino. Uno step che ha permesso a Gustav di spazzare via le pressioni che spesso lo avevano schiacciato, liberandone al contempo tutto il talento. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non a caso ora il duo Lotito-Fabiani è già al lavoro per blindarlo col prolungamento del contratto fino al 2031. Da definire se direttamente verso questa scadenza o se attraverso un’opzione (2030 più la stagione successiva). Piccoli dettagli da limare, ma si respira un cauto ottimismo dalle parti di Formello.