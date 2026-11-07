Gattuso: "Quando arriviamo ai 40 punti faremo una festa. Non abbiamo nulla da perdere". Su Allegri...

"Le aspettative sulla stagione? Dipende da come uno la vuole vedere. Le pressioni specialmente domani non le abbiamo. Noi abbiamo la consapevolezza di andare a giocare in uno stadio difficile con una squadra forte che sta attraversando un momento difficile. Questi giocatori hanno vinto all'estero e in Italia, ci vorrà umiltà e dovremo andare forte. Noi dobbiamo pensare partita dopo partite, mancano 12 punti e quando arriveremo a quaranta punti faremo una bella festa per aver raggiunto il primo obiettivo". Così Rino Gattuso presenta la sfida contro il Napoli valida per l'11ª giornata di campionato e in programma alle ore 12.30 di domenica 8 novembre presso lo stadio Maradona. La Lazio si presenta all'appuntamento da prima della classe con 28 punti e una classifica che riporta zero sconfitte. Dall'altra parte de campo c'è ora la formazione di Max Allegri, reduce dal crollo sul campo del Porto in Champions League e prima ancora dalla sconfitta allo Stadium contro la Juventus. Se gli azzurri sono dunque chiamati a reagire per non presentarsi alla sosta col morale sotto i piedi, i biancocelesti puntano invece a consolidare il comando della classifica per poi accomodarsi sul divano e scoprire l’esito dell’altro big match di giornata tra Inter e Como. Al rientro dalla sosta, la Lazio affronterà il Lecce il 21 novembre all'Olimpico. Queste le parole del tecnico: "Noi abbiamo una strada che è quella del lavoro, dobbiamo leggere meno possibile - ha dichiarato in conferenza stampa - . Chi fa questo lavoro ci sta facendo giustamente i complimenti, poi quando arriverà quel giorno ci rimetteremo sotto. Che Napoli troveremo? Servirà grande umiltà e bisognerà vedere i primi 70 minuti che hanno fatto a Oporto. Hanno tenuto bene il campo in difficoltà, poi è chiaro che sono mancati i cambi. Mi aspetto dai miei giocatori la voglia di soffrire e ribattere colpo su colpo. Non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo andare lì rispettando l'avversario. Max è stato mio capitano in Serie B e mio allenatore, la storia dice che non ho mai vinto contro di lui. Spero di fare un quarto di quanto ha fatto lui nella sua carriera. Conoscendolo so che non muore di stress, anzi nei momenti di difficoltà trova sempre le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido, è sgamato e per questo domani dovremo essere pronti".

Gattuso: "Col Napoli come una finale" "Anche per noi sarà una finale, giocare al Maradona dà sempre gusto. Dovremo arrivarci con grande spirito e grande mentalità. Cosa provo nel tornare a Napoli? Sono stato benissimo a Napoli vincendo un trofeo. Il rammarico è aver avuto per pochissimo tempo i tifosi allo stadio, ma per me è stato un onore allenare quel club. Ci sono ancora diverse persone che lavorano lì con cui mi sento, ho avuto a che fare con persone incredibili che mi assomigliano per come voglio vivere il quotidiano. È stato un onore e un privilegio. Tavares e Zaccagni? Nuno oggi ha fatto tutti e valuteremo domani, non nascondo che ho ancora qualche dubbio. La perdita del nostro capitano è importante, speriamo siano meno di sei settimane. Ha preso una vecchietta sul quadricipite e c'è l'edema, bisogna capire se è un edema sulla contusione o su una lesione. Sta lavorando da tre giorni due volte al giorno in piscina per valutare il prima possibile la sua condizione. Speriamo ci possano essere note positive".