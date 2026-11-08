Gattuso fiero dei suoi: "Lazio, sorridi! Mortorio in spogliatoio, Frattesi capoccione"

"Campo difficile, squadra forte. Oggi sono andato nello spogliatoio e c'era un mortorio. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nel secondo, nella prima parte, ci hanno schiacciato, ma ci stava". Così Rino Gattuso fa il punto sulla trasferta al Maradona - dove è tornato da avversario 5 anni dopo l'addio a Castel Volturno - che ha visto la Lazio passare in vantaggio al 28' con il ritrovato gol di Frattesi (quinta marcatura stagionale) per poi subire al terzo minuto della ripresa la rete dei padroni di casa che ringraziano l'ultimo sfortunato tocco di Pedraza , mandato in campo durante l'intervallo per sostituire l'infortunato Tavares (il secondo infortunato tra i biancocelesti dopo Sutalo ). Temina dunque 1-1 la trasferta al Maradona , dove i biancocelesti hanno interrotto la striscia di 6 vittorie consecutive. Un risultato che fa inoltre gola alla Roma di Gasperini , uscita vittoriosa dalla sfida interna con il Sassuolo di sabato 7 e ora a -2 dalla vetta. Il tutto in attesa di conoscere l'altra supersfida di giornata tra l'Inter di Chivu e il Como di Fabregas in programma alle ore 18 a San Siro . Quanto all'agenda di Gattuso, al rientro dalla sosta nazionali la Lazio sarà impegnata sabato 21 contro il Lecce all'Olimpico. Queste le parole del tecnico al termine dell'incontro: "Mi piace che la squadra oggi sia delusa. Siamo orgogliosi di questi ragazzi - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Venire qui in un momento del genere non è mai facile, dobbiamo essere soddisfatti. Voglio vedere più sorrisi, per me la prestazione c'è stata anche oggi".

"Frattesi? È un capoccione, diventa pazzo. Si sente fuori dalla partita, vuole toccare. In Europa ce ne sono pochi invasori come lui. Lavoriamo sui picchi di velocità per fare cose di questo tipo. Lui dovrebbe farne di più, ma lui si fissa che vuole toccare. Oggi anche nel primo tempo, con queste rotture, corse nello spazio, potevamo fare qualche gol in più. Ci teniamo la prestazione, sono soddisfatto. Noslin ? Ha dato garanzie. È veemente, quando va in pressione va sempre con grande veemenza. Sta bene fisicamente, mi è piaciuto anche in quella posizione lì. È diventato più ordinato rispetto a quest'estate durante le amichevoli. La classifica? Non dobbiamo vederla. Adesso recuperiamo, hanno tre giorni liberi, giovedì ripartiamo forte. Bisogna mettere benzina, non guardare nulla. C'entriamo poco lì, dobbiamo vivere alla giornata. Anche oggi abbiamo avuto coraggio, abbiamo sofferto, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà. L'abbiamo accettato, e questa è mentalità. Questi ragionamenti si devono fare nelle ultime 6-7 partite, adesso bisogna mettere fieno in cascina".

Gattuso: "Nessun rammarico"

E ancora: "Non sono arrabbiato. Nello spogliatoio c'era un po' di rammarico, ma non ci deve essere - ha aggiunto in conferenza stampa - . Era una partia trappola, squadra ferita ma con grandi giocatori. Era complicata. Il rammarico più grande è per il primo tempo, ma nel secondo il Napoli ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a tornare in partita, negli ultimi quindici minuti potevamo attaccare meglio la profondità. Però è un punto che ci teniamo stretto. Venire qui non è mai facile, soprattutto in questo momento. Non sono arrabbiato, anzi soddisfatto per come la squadra è venuta a giocare qui. Hanno avuto tanto coraggio, andando sui riferimenti e in profondità. Pinamonti? Non sono deluso. Pinamonti ha fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo e di catena. Si è impegnato, ha corso. Forse Cancellieri poteva fare di più, ma non è abituato a giocare in quella posizione lì. Lui di solito gioca a piede invertito, credo che abbia sofferto quello. Sutalo e Tavares come stanno? A Nuno bisogna fare i complimenti per come si è messo a disposizione. Oggi poteva anche non giocare, si è allenato poco, si portava una contrattura al flessore e ha stretto i denti. Sapevamo che poteva lasciarci in ogni momento. Sutalo ha sentito tirare al flessore, non andrà in nazionale e vediamo di che grado sarà la lesione. Gudmundsson? Si deve allenare prima Ora faremo di tutto per metterlo in campo nell'amichevole di sabato prossimo e vediamo".