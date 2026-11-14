"Una Lazio così può imitare il mio Verona"

«Questa Lazio, zitta zitta, può davvero credere al sogno di vincere lo scudetto. La squadra di Gattuso mi ricorda un po’ il mio Verona della stagione 1984/85. Anche noi non eravamo partiti per vincere il campionato e ogni settimana tutti dicevano che saremmo crollati. E invece i pronostici avversi ci caricavano all’inverosimile. Il finale della storia lo conoscete: siamo rimasti primi fino alla fine. Guai, quindi, a snobbare Zaccagni e compagni: hanno il vantaggio di giocare solo una partita a settimana e possono durare fino all’ultima giornata, vivendo così lo stesso epilogo tricolore del mio Hellas». Parola di Nanu Galderisi , uno degli eroi dello storico e sorprendente campionato vinto dal Verona nel 1985 anche grazie agli 11 gol segnati in quell’annata.

"Gattuso sta dimostrando il suo valore"

Chi può essere il Galderisi laziale? «Noslin e Isaksen stanno crescendo tanto. Hanno fantasia e qualità non indifferenti. Senza dimenticare delle certezze come Zaccagni e Frattesi, che spesso e volentieri sanno essere micidiali in zona-gol come gli attaccanti, pur giocando in altri ruoli». Realmente i biancocelesti possono contendere lo scudetto a club costruiti per vincere, come Inter e Roma, e che spendono tanto ogni anno sul mercato? «La Lazio sta vincendo sia in casa sia in trasferta attraverso un gioco brillante. Nei calciatori biancocelesti vedo crescere sempre di più, settimana dopo settimana, l’autostima e soprattutto la possibilità di arrivare in alto per lottare fino alla fine per qualcosa di importante. Pertanto credo sia possibile per questa squadra giocarsela fino in fondo. Può davvero essere la terza incomoda tra Inter e Roma, che per organico vantano i favori del pronostico». Lei ha giocato per la Lazio nella stagione 1987/88 e pertanto conosce bene l’ambiente capitolino: quanto mancano i tifosi biancocelesti all’Olimpico? «Inutile girarci intorno: la loro assenza pesa, perché sarebbero un valore aggiunto come dimostrano in trasferta con le invasioni massicce. Speriamo possano tornare al fianco di questi ragazzi, che meritano di essere sostenuti e supportati sempre per quanto stanno facendo». Tra i segreti del boom laziale c’è un tecnico sottovalutato come Rino Gattuso... «Un bravissimo allenatore che in passato era stato un po’ sfortunato e veniva da esperienze così così. Sono contento che stia dimostrando, finalmente, tutto il suo valore. Gattuso ha fatto un grande lavoro e la Lazio insieme al Frosinone sta mostrando il calcio più spettacolare della Serie A».