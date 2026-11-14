Lazio, tris al Mgarr in amichevole: si rivede Gudmundsson, in gol anche Rovella. Gattuso sorride

Le parole di Gattuso

"Non siamo usciti con comunicati sulla situazione infortunati perché Nuno Tavares, Frattesi e Zaccagni faranno la risonanza lunedì. Un conto è farle dopo l'infortunio, un altro è farle qualche giorno dopo, dopo che si è assorbito l'edema. Dobbiamo essere sicuri della diagnosi quando comunichiamo. Zaccagni sta facendo già qualcosa sul campo. Per Sutalo e Marusic aspetteremo ancora qualche giorno prima di fare i controlli". Così il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria per 3-0 contro il Mgarr in amichevole. "Questa settimana abbiamo lavorato molto bene e siamo soddisfatti - aggiunge il mister biancoceleste -. Avevamo bisogno di dare minutaggio a tanti giocatori in questa amichevole. I moduli contano poco, conta la mentalità e la voglia di far fatica in campo".



"Gudmundsson? L'ho visto bene, è un giocatore di qualità, è normale che in questo momento arranchi. Non è brillantissimo, ma quando tocca palla ha le giocate. Oggi l'ho richiamato 4-5 volte in fase di non possesso, ma ci sta. Ha avuto un infortunio strano, sta lavorando da due settimane e sta facendo tantissimo". Poi su Cancellieri spiega che "deve fare uno switch. Ci ho parlato ieri, è stata una bella chiacchierata. È un giocatore che ha potenziale, l'età dalla sua parte e le qualità. Deve migliorare sotto porta, poteva avere già fatto 4-5 gol quest'anno. Riesce sempre a farsi trovare, stiamo lavorando su quello". Infine su Frattesi: "Parlo molto con lui, penso possa diventare uno dei migliori invasori".