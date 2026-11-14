Lazio, tris al Mgarr in amichevole: si rivede Gudmundsson, in gol anche Rovella. Gattuso sorride
La Lazio batte 3-0 il Mgarr, formazione della seconda serie maltese, in un match amichevole in scena al centro sportivo di Formello. Un test, quello organizzato in concomitanza con la sosta dei campionati per le nazionali, utile a Gennaro Gattuso per testare nuove soluzioni, dare spazio a chi ne ha avuto poco in Serie A, ma soprattutto per dare minutaggio a diversi giocatori appena rientrati dall'infortunio. Tra questi Albert Gudmundsson - al primo impegno un mese e mezzo dopo l'infortunio alla spalla rimediato con l'Islanda - in campo per tutta la durata del primo tempo.
Lazio, tris al Mgrarr in amichevole
Contro il Mgarr, allenato dall'ex biancoceleste Andrea Agostinelli, ad aprire le marcature è Matteo Cancellieri, imbucato abilmente da Cataldi, mentre il raddoppio arriva da Diogo Leite, che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gudmundsson. Nella ripresa arriva anche il tris firmato da Nicolò Rovella, al primo gol (seppur in un impegno non ufficiale), dopo aver sfruttato un velo di Serra. La Lazio, capolista in Serie A con 29 punti, entrerà lunedì nella settimana che porterà al prossimo impegno in campionato, previsto sabato 21 novembre alle 15 contro il Lecce.
Le parole di Gattuso
"Non siamo usciti con comunicati sulla situazione infortunati perché Nuno Tavares, Frattesi e Zaccagni faranno la risonanza lunedì. Un conto è farle dopo l'infortunio, un altro è farle qualche giorno dopo, dopo che si è assorbito l'edema. Dobbiamo essere sicuri della diagnosi quando comunichiamo. Zaccagni sta facendo già qualcosa sul campo. Per Sutalo e Marusic aspetteremo ancora qualche giorno prima di fare i controlli". Così il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria per 3-0 contro il Mgarr in amichevole. "Questa settimana abbiamo lavorato molto bene e siamo soddisfatti - aggiunge il mister biancoceleste -. Avevamo bisogno di dare minutaggio a tanti giocatori in questa amichevole. I moduli contano poco, conta la mentalità e la voglia di far fatica in campo".
"Gudmundsson? L'ho visto bene, è un giocatore di qualità, è normale che in questo momento arranchi. Non è brillantissimo, ma quando tocca palla ha le giocate. Oggi l'ho richiamato 4-5 volte in fase di non possesso, ma ci sta. Ha avuto un infortunio strano, sta lavorando da due settimane e sta facendo tantissimo". Poi su Cancellieri spiega che "deve fare uno switch. Ci ho parlato ieri, è stata una bella chiacchierata. È un giocatore che ha potenziale, l'età dalla sua parte e le qualità. Deve migliorare sotto porta, poteva avere già fatto 4-5 gol quest'anno. Riesce sempre a farsi trovare, stiamo lavorando su quello". Infine su Frattesi: "Parlo molto con lui, penso possa diventare uno dei migliori invasori".
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