"Quest'anno abbiamo iniziato molto bene con Gattuso, ha portato nuova energia nello spogliatoio e credo che questo si veda nei rapporti tra i compagni, nel nostro rapporto con l'allenatore e anche in quello con i tifosi. Se riusciremo a continuare su questa strada, sarà perfetto". Così il centrocampista della Lazio, Fisayo Dele-Bashiru , ai canali ufficiali del club biancoceleste in vista della sfida di campionato contro il Lecce .

Le parole di Dele-Bashiru

"In questo momento c'è molta concorrenza - aggiunge -. Quando ho l'opportunità di entrare in campo per aiutare la squadra, cerco sempre di dare il massimo. Se dovessi giocare nel fine settimana, darò come sempre tutto me stesso. Credo che questo sia importante perché, per arrivare lontano in campionato, non bisogna poter contare soltanto sugli undici titolari: anche i giocatori in panchina devono dare il proprio contributo, è fondamentale". Mettersi al servizio della squadra, dunque, ma è chiaro che al di là del fatto che la priorità è il collettivo, ci sono anche le ambizioni personali, ma sempre con il fine ultimo della squadra. Ecco perché parlando dell'obiettivo personale di questa stagione, Dele-Bashiru spiega che il suo è quello di "giocare il maggior numero possibile di partite e aiutare la squadra magari con gol e assist. Se riuscirò a fare tutto questo, penso che sarà una stagione davvero molto positiva, non soltanto per me, ma anche per tutti i ragazzi. Adesso dobbiamo semplicemente continuare a lavorare partita dopo partita. Speriamo di riuscire a proseguire su questa buona strada", conclude.