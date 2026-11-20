La Lazio ha vissuto la sosta da capolista in Serie A. Un percorso importante quello dei biancocelesti che, con Gattuso, stanno ritrovando certezze. Dopo due settimane di sosta è tempo di fare un mini bilancio della stagione e analizzare anche la prossima sfida contro il Lecce. Una gara determinante per continuare la scia positiva e, soprattutto, tenersi in vetta alla classifica: "Dobbiamo avere la giusta mentalità".

Gattuso, conferenza Lazio-Lecce Gattuso in conferenza ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce: "Il nostro pensiero deve essere soltanto alla gara di domani. Affrontiamo una squadra solida, ben allenata e che ha fatto 7 punti in trasferta. Sono molto insidiosi sui calci piazzati, andrà presa con le pinze. Sta a noi avere la giusta mentalità, la voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. Partita molto difficile". Sul modulo: "Ci può stare di variare. Ma lo schema per come giochiamo non c'entra niente. Cambia soltanto la pressione, l'occupazione del campo la possono fare tutti. Dobbiamo occupare le posizioni libere, ci può arrivare un centrale o un centrocampista. Conta la voglia, la partecipazione e la mentalità, Si può giocare con due centrocampisti, si può fare tutto. Quando andiamo a fare le pressioni rimaniamo solo con un mediano, conta poco il modulo".