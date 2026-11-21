Gattuso e la mentalità Lazio: "Incredibile. Rovella, rispondo così. Ecco di chi bisogna parlare"
Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria contro il Lecce per 3-0 grazie alla doppietta di Noslin e alla rete di Frattesi. Il tecnico della Lazio ha dichiarato: “Sono felice di mentalità e voglia. Non siamo partiti benissimo, eravamo appannati e poi abbiamo fatto bene. Il Lecce ti gioca addosso, quando conquistano palla vanno avanti e hanno giocatori veloci. Per noi è fondamentale avere quest’atteggiamento. Non ero preoccupato delle assenze, abbiamo messo Diogo Leite, Doekhi e Pedraza che non hanno mai giocato insieme. Li vedo al campo, c’è grande spirito e applicazione. Dobbiamo continuare su questa strada. A destra abbiamo un diverso stile rispetto a sinistra, ma il merito è loro. Ci stanno mettendo tantissima mentalità e senso di appartenenza. Diamo merito a questi ragazzi”.
Le parole di Gattuso
Intanto Rovella è tornato in campo: “Ci può dare verticalità, guarda in avanti. Ci darà una mano, ora possiamo anche fare il 4-2-3-1. Dele-Bashiru meriterebbe più tempo, non solo 10 minuti. Rovella ha bisogno di spazio, è mancato per tantissimo tempo ed è importante”. Gattuso ha poi concluso così: “Sinceramente non mi baso sulle palle gol che sbagliamo, ci sta perché giochiamo ad alta velocità e dobbiamo coprire tantissimo campo. E’ una sorpresa come stiamo tenendo botta. Normale volere di più, ma a certi ritmi l’errore tecnico ci può stare. Nei primi 15′ non siamo stati precisi e potevamo fare meglio quando Taylor si abbassava. Loro coprivano palla e abbiamo giocato poco a campo aperto. Dovevamo lavorare di catena sulle fasce, ecco abbiamo sbagliato queste cose”.
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