Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria contro il Lecce per 3-0 grazie alla doppietta di Noslin e alla rete di Frattesi. Il tecnico della Lazio ha dichiarato: “Sono felice di mentalità e voglia. Non siamo partiti benissimo, eravamo appannati e poi abbiamo fatto bene. Il Lecce ti gioca addosso, quando conquistano palla vanno avanti e hanno giocatori veloci. Per noi è fondamentale avere quest’atteggiamento. Non ero preoccupato delle assenze, abbiamo messo Diogo Leite, Doekhi e Pedraza che non hanno mai giocato insieme. Li vedo al campo, c’è grande spirito e applicazione. Dobbiamo continuare su questa strada. A destra abbiamo un diverso stile rispetto a sinistra, ma il merito è loro. Ci stanno mettendo tantissima mentalità e senso di appartenenza. Diamo merito a questi ragazzi”.