Qualità più fantasia, la Premier scopre Taylor: Gattuso lo elogia, Lotito fa il prezzo
Il tulipano è sbocciato e ora è in bella mostra nel giardino della Serie A. Con sempre più estimatori stranieri che fanno rotta ogni settimana verso la Capitale per studiarlo e ammirarlo da vicino. Magic moment per Kenneth Taylor, che grazie al boom con la maglia della Lazio ha conquistato qualche settimana fa pure la chiamata nella nazionale olandese da parte del commissario tecnico Xavi Hernandez. Uno che di centrocampisti - vista la straordinaria carriera da metronomo del Barcellona capace di vincere tutti i trofei a disposizione - se ne intende. Ed è appunto rimasto stregato dalle giocate del numero 24 biancoceleste. Tanto da chiamarlo nelle fila orange in Nations League. Un primo step verso l’obiettivo che culla Kenneth: prendersi il posto da titolare anche nell’Olanda per giocare tra un anno e mezzo l’Europeo. Missione possibile, soprattutto se continuerà a sfoderare le prestazioni di questo primo trimestre stagionale. Qualità e fantasia che in Europa vantano in pochi. Motivo per cui adesso il suo nome inizia a riecheggiare in tutto il Vecchio Continente accompagnato da giudizi molto lusinghieri.
Il paragone con Rui Costa
E pensare che la stagione era iniziata nel peggiore dei modi con lo screzio in avvio di ritiro con Rino Gattuso. All’epoca in molti presupponevano che quello strappo potesse essere non ricucibile. E invece sia il calciatore classe 2002 sia l’allenatore calabrese sono stati capaci di andare oltre le iniziali diffidenze, chiarendosi rapidamente. Non a caso oggi Kenneth spende parole decisamente lusinghiere per il proprio tecnico, venendo ricambiato da paragoni davvero illustri. Dopo il colpo di tacco magistrale col quale sabato pomeriggio ha mandato in gol Noslin per il momentaneo 2-0 sul Lecce Taylor, infatti, è stato accostato da Gattuso a uno dei più grandi numeri 10 transitati negli ultimi trent’anni in Italia: Manuel Rui Costa. Il fantasista portoghese proprio al fianco di Ringhio ha vinto tutto col Milan: per questo le parole dell’allenatore calabrese nei confronti della mezzala ex Ajax valgono doppio. Mentre si è già triplicata la valutazione del cartellino del gioiello olandese, che il ds laziale Angelo Fabiani aveva pagato appena 14 milioni a gennaio per portarlo a Formello. Con i prezzi circolanti attualmente nel mercato internazionale: un vero affare. Motivo per cui ora il presidente Lotito chiede 40-50 milioni alle società, che si stanno facendo avanti per provare ad accaparrarsi Taylor.
La Premier guarda Taylor
Attenzione, però: Gattuso è stato chiaro coi suoi dirigenti e non vuole che nessun big parta a gennaio. Un patto d’acciaio quello tra il campione del mondo 2006 e i suoi calciatori, tutti pronti a mantenere la parola data. L’obiettivo, infatti, è di provare a far volare l’Aquila biancoceleste sempre più alto. D’altronde dopo un terzo di campionato da imbattuti e primi in classifica (10 vittorie e 2 pareggi conquistati in 12 giornate) non potrebbe essere altrimenti. In casa laziale sono ora leciti i sogni di gloria. Con buona pace della Juventus che aveva già sondato il terreno e dovrà, eventualmente, ripassare in estate. Così come delle numerose formazioni inglesi che hanno messo gli occhi su Taylor. Gli estimatori del centrocampista orange in Premier League sono parecchi: l’ultimo club in ordine di tempo a manifestare interesse nei confronti del talento laziale è stato il Bournemouth, che tra l’altro vanta ottimi rapporti con la società di Lotito. Le Cherries si sono aggiunte a Newcastle e Brentford, che ormai da settimane seguono con costanza il percorso del giocatore originario di Alkmaar e grande protagonista dell’attuale cavalcata laziale in cima alla classifica con 2 gol e 3 assist vincenti.
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