Il tulipano è sbocciato e ora è in bella mostra nel giardino della Serie A. Con sempre più estimatori stranieri che fanno rotta ogni settimana verso la Capitale per studiarlo e ammirarlo da vicino. Magic moment per Kenneth Taylor, che grazie al boom con la maglia della Lazio ha conquistato qualche settimana fa pure la chiamata nella nazionale olandese da parte del commissario tecnico Xavi Hernandez. Uno che di centrocampisti - vista la straordinaria carriera da metronomo del Barcellona capace di vincere tutti i trofei a disposizione - se ne intende. Ed è appunto rimasto stregato dalle giocate del numero 24 biancoceleste. Tanto da chiamarlo nelle fila orange in Nations League. Un primo step verso l’obiettivo che culla Kenneth: prendersi il posto da titolare anche nell’Olanda per giocare tra un anno e mezzo l’Europeo. Missione possibile, soprattutto se continuerà a sfoderare le prestazioni di questo primo trimestre stagionale. Qualità e fantasia che in Europa vantano in pochi. Motivo per cui adesso il suo nome inizia a riecheggiare in tutto il Vecchio Continente accompagnato da giudizi molto lusinghieri.

Il paragone con Rui Costa E pensare che la stagione era iniziata nel peggiore dei modi con lo screzio in avvio di ritiro con Rino Gattuso. All’epoca in molti presupponevano che quello strappo potesse essere non ricucibile. E invece sia il calciatore classe 2002 sia l’allenatore calabrese sono stati capaci di andare oltre le iniziali diffidenze, chiarendosi rapidamente. Non a caso oggi Kenneth spende parole decisamente lusinghiere per il proprio tecnico, venendo ricambiato da paragoni davvero illustri. Dopo il colpo di tacco magistrale col quale sabato pomeriggio ha mandato in gol Noslin per il momentaneo 2-0 sul Lecce Taylor, infatti, è stato accostato da Gattuso a uno dei più grandi numeri 10 transitati negli ultimi trent’anni in Italia: Manuel Rui Costa. Il fantasista portoghese proprio al fianco di Ringhio ha vinto tutto col Milan: per questo le parole dell’allenatore calabrese nei confronti della mezzala ex Ajax valgono doppio. Mentre si è già triplicata la valutazione del cartellino del gioiello olandese, che il ds laziale Angelo Fabiani aveva pagato appena 14 milioni a gennaio per portarlo a Formello. Con i prezzi circolanti attualmente nel mercato internazionale: un vero affare. Motivo per cui ora il presidente Lotito chiede 40-50 milioni alle società, che si stanno facendo avanti per provare ad accaparrarsi Taylor.