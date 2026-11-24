La Lazio potrà riabbracciare i propri tifosi in occasione della sfida contro l'Atalanta, fissata per il prossimo 6 dicembre, all'Olimpico. Attraverso una nota, infatti, il tifo organizzato biancoceleste ha chiarito la propria volontà di essere sugli spalti nel match contro la squadra di Sarri per "rendere omaggio a Gattuso, alla squadra, ma soprattutto per quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio e a tutti i laziali che soffrono lontani dalla propria amata Lazio". Gattuso, quindi, potrà contare sulla spinta dei propri tifosi che, però, ribadiscono anche come "questo non vuol dire bloccare la contestazione, che proseguirà dentro lo stadio" e che "la protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno". Una tregua, quindi, per le sfide contro Atalanta e nel derby - dove era già prevista la presenza dei tifosi - per spingere una squadra che sta facendo sognare.

Lazio, la nota dei tifosi per il ritorno allo stadio «Poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il “sogno” di vedere lo Stadio Olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospiti a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini!" Questo quanto recita la nota dei tifosi della Lazio in merito al loro ritorno in campo in occasione del match contro l'Atalanta del prossimo 6 dicembre. Il comunicato procede così: "Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, a quelli che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il derby ed a tutti i laziali che soffrono lontano dalla propria amata Lazio. Abbiamo deciso rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta».