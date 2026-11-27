ROMA - La Lazio perde Kenneth Taylor. Gli esami di oggi chiariranno la natura dell’affaticamento muscolare che ha fermato il centrocampista olandese nell’allenamento di mercoledì: Gattuso incrocia le dita in vista degli appuntamenti cruciali nell’orizzonte laziale. Di sicuro l’ex Ajax è da considerarsi indisponibile per l’appuntamento di domani contro il Torino, all’ora di pranzo un chiarimento in più arriverà da Gattuso durante la conferenza stampa della vigilia, di sicuro rinunciare a Taylor in questo momento è una brutta tegola per il tecnico laziale. Che deve già fare a meno di altri due protagonisti della cavalcata biancoceleste, Sutalo e Tavares, e adesso è costretto a ridisegnare la sua linea di centrocampo con l’inserimento di Dele-Bashiru, che ha ben altre caratteristiche rispetto a un leader tecnico come l’olandese.

I numeri Contro Cagliari, Napoli e Lecce, Taylor ha messo in fila tre prestazioni di altissimo livello, imponendosi per intensità, recuperi, accelerazioni e ripartenze, senza rinunciare alla qualità e alla capacità di dare ordine e costruire il gioco. Dal gol decisivo al Parma alla rete accompagnata dall’assist contro il Sassuolo, il centrocampista ha garantito continuità e incisività. I numeri raccontano meglio di ogni altra cosa il suo impatto: due reti, due assist e il rigore decisivo procurato a Venezia, per un totale di cinque partecipazioni dirette alle reti in appena 12 partite. Lo stesso bottino che nella scorsa stagione, dopo il suo arrivo a gennaio, aveva raggiunto soltanto nell’arco di 17 presenze. E poi è servito il tacco contro il Lecce, col quale ha mandato in gol Noslin, a riaccendere i ricordi dei tifosi laziali, che non si entusiasmavano così dalle giocate di Luis Alberto. Anche se a Gattuso, Taylor ricorda più un certo Rui Costa «perché inventa giocate che altri non vedono».