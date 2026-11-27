La Lazio non avrà Taylor, grosso guaio per Gattuso
ROMA - La Lazio perde Kenneth Taylor. Gli esami di oggi chiariranno la natura dell’affaticamento muscolare che ha fermato il centrocampista olandese nell’allenamento di mercoledì: Gattuso incrocia le dita in vista degli appuntamenti cruciali nell’orizzonte laziale. Di sicuro l’ex Ajax è da considerarsi indisponibile per l’appuntamento di domani contro il Torino, all’ora di pranzo un chiarimento in più arriverà da Gattuso durante la conferenza stampa della vigilia, di sicuro rinunciare a Taylor in questo momento è una brutta tegola per il tecnico laziale. Che deve già fare a meno di altri due protagonisti della cavalcata biancoceleste, Sutalo e Tavares, e adesso è costretto a ridisegnare la sua linea di centrocampo con l’inserimento di Dele-Bashiru, che ha ben altre caratteristiche rispetto a un leader tecnico come l’olandese.
I numeri
Contro Cagliari, Napoli e Lecce, Taylor ha messo in fila tre prestazioni di altissimo livello, imponendosi per intensità, recuperi, accelerazioni e ripartenze, senza rinunciare alla qualità e alla capacità di dare ordine e costruire il gioco. Dal gol decisivo al Parma alla rete accompagnata dall’assist contro il Sassuolo, il centrocampista ha garantito continuità e incisività. I numeri raccontano meglio di ogni altra cosa il suo impatto: due reti, due assist e il rigore decisivo procurato a Venezia, per un totale di cinque partecipazioni dirette alle reti in appena 12 partite. Lo stesso bottino che nella scorsa stagione, dopo il suo arrivo a gennaio, aveva raggiunto soltanto nell’arco di 17 presenze. E poi è servito il tacco contro il Lecce, col quale ha mandato in gol Noslin, a riaccendere i ricordi dei tifosi laziali, che non si entusiasmavano così dalle giocate di Luis Alberto. Anche se a Gattuso, Taylor ricorda più un certo Rui Costa «perché inventa giocate che altri non vedono».
L'evento di Natale
Insomma, un’assenza pesante. Da Formello sperano che gli esami confermino le buone sensazioni che ieri, durante il lavoro svolto in piscina dal giocatore, facevano ben pensare in vista di Atalanta e derby. Senza dimenticare la Supercoppa, il 22 dicembre contro l’Inter a San Siro, evento cruciale che ha indotto Lotito a cambiare i piani di Natale della Lazio. Niente cena di gruppo per puntare su un momento di condivisione più intimo. Accantonata l’ipotesi di organizzare l’evento a Milano, il presidente ha individuato nella parrocchia di San Tommaso Moro, nel quartiere San Lorenzo di Roma, il luogo in cui ritrovarsi e scambiarsi gli auguri in vista delle festività. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle 15, con una messa officiata da don Gabriele per un’iniziativa comunicata attraverso una lettera dal titolo “Il nostro Natale, insieme”, firmata da Claudio Lotito e indirizzata a calciatori, staff, settore giovanile, dirigenti e dipendenti della società. La scelta nasce anche dalla consapevolezza delle difficoltà economiche che attraversano molte famiglie della Capitale e dalla volontà di dare alle celebrazioni un significato più solidale. Per questo, le risorse che sarebbero state impiegate per la tradizionale serata verranno destinate ad associazioni impegnate nell’aiuto alle persone in difficoltà. Non ancora comunicate le cifre e i nomi delle realtà beneficiarie.
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