Gattuso, il pesante forfait Lazio e l'elogio di Allegri: "Un fenomeno delle tabelle"
La Lazio si prepara a una trasferta tutt'altro che semplice, con l'obiettivo di dare continuità al proprio percorso e restare in testa alla classifica. Alla vigilia della sfida contro il Torino, Gattuso ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni degli infortunati (in particolare Taylor), sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie rappresentate dalla squadra granata. Non solo campo, però: il tecnico biancoceleste ha parlato anche del rapporto con i tifosi, della crescita della squadra e del legame speciale con Abate, oggi allenatore avversario.
Torino-Lazio, le condizioni degli infortunati: Taylor non ci sarà
Gattuso ha aperto la conferenza stampa facendo immediatamente chiarezza sulla situazione degli indisponibili. La notizia principale riguarda Taylor, che non sarà a disposizione per la gara contro il Torino: "Prima di fare domande faccio un punto sugli infortunati. Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema contro il Lecce nel secondo tempo. Ha fatto risonanza, ha un po' di edema e lunedì farà risonanza come Tavares, Sutalo e Marusic. Non sarà della partita, mentre gli altri stanno bene, compresi Noslin e Zaccagni che ha fatto una settimana con noi".
Poi è entrato nello specifico: "Sutalo è un pochino indietro, Tavares sta iniziando a spingere e lunedì farà i cambi di direzione, siamo sulla buona strada. Taylor ha avuto un risentimento al 48esimo contro il Lecce e ha continuato la partita facendo picchi di velocità altissimi, finita la partita non ha detto nulla. Domenica ero qui nel giorno di riposo e c'erano dieci giocatori a fare massaggi, Taylor ha chiamato ed è venuto qua perché sentiva un po' di fastidio. Non penso sia gravissimo, ma quando vedi che c'è edema nella risonanza non puoi rischiare, lui voleva stringere i denti. Non penso sarà una cosa lunghissima, ma è normale che quando c'è edema non puoi rischiare. Adesso ha cominciato le terapie e vediamo lunedì cosa diranno gli esami. Poi dipenderà anche da lui, le sensazioni del giocatore tante volte possono cambiare le dinamiche dell'infortunio".
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