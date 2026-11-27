Gattuso ha aperto la conferenza stampa facendo immediatamente chiarezza sulla situazione degli indisponibili. La notizia principale riguarda Taylor , che non sarà a disposizione per la gara contro il Torino: "Prima di fare domande faccio un punto sugli infortunati. Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema contro il Lecce nel secondo tempo . Ha fatto risonanza, ha un po' di edema e lunedì farà risonanza come Tavares, Sutalo e Marusic. Non sarà della partita, mentre gli altri stanno bene, compresi Noslin e Zaccagni che ha fatto una settimana con noi".

Poi è entrato nello specifico: "Sutalo è un pochino indietro, Tavares sta iniziando a spingere e lunedì farà i cambi di direzione, siamo sulla buona strada. Taylor ha avuto un risentimento al 48esimo contro il Lecce e ha continuato la partita facendo picchi di velocità altissimi, finita la partita non ha detto nulla. Domenica ero qui nel giorno di riposo e c'erano dieci giocatori a fare massaggi, Taylor ha chiamato ed è venuto qua perché sentiva un po' di fastidio. Non penso sia gravissimo, ma quando vedi che c'è edema nella risonanza non puoi rischiare, lui voleva stringere i denti. Non penso sarà una cosa lunghissima, ma è normale che quando c'è edema non puoi rischiare. Adesso ha cominciato le terapie e vediamo lunedì cosa diranno gli esami. Poi dipenderà anche da lui, le sensazioni del giocatore tante volte possono cambiare le dinamiche dell'infortunio".