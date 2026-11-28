"Non ci snaturiamo, oggi siamo stati sul pezzo, i centrocampisti loro riempivano l'area ma noi abbiamo continuato e questa si chiama mentalità. Potevamo anche pareggiare, ma il fatto che la squadra continua ad essere veemente è importante". Così a Dazn Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro il Torino . "Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto, però dobbiamo andare avanti così, la squadra si allena a mille all'ora e non arretra, ringrazio i ragazzi per l'impegno e la voglia che ci stanno mettendo", ha aggiunto il tecnico della Lazio .

"Derby? Pensiamo prima all'Atalanta"

"Oggi siamo stati bravi sul palleggio, è una squadra che si diverte. Se si lavora in questo modo puoi sbagliare a livello tecnico ma non a livello tattico se l'atteggiamento è questo". Il prossimo impegno contro l'Atalanta dell'ex Sarri, poi ci sarà il derby: "Dovremo essere bravi a gestire uno stadio di 50 mila persone perché non l'abbiamo mai avuto - ha detto a tal proposito Gattuso -. Le partite importanti? Si parla poco, cerco di sdrammatizzare per non far pensare troppo i ragazzi. Pensiamo prima all'Atalanta, la posta in palio sarà sempre 3 punti anche se è un derby. Sarò curioso di vedere l'Olimpico pieno, era un sogno, è giusto che i tifosi verranno ad applaudire Sarri, glielo farò anch'io", ha concluso.