La Lazio non si ferma più e semina un'altra vittoria allo Stadio Olimpico Grande Torino . Gli uomini di Gattuso si sono imposti col punteggio di 2-1 sulla squadra di Abate, che nulla ha potuto contro lo strapotere biancoceleste. A sbloccare la gara ci ha pensato l'incornata vincente di Provstgaard a cui ha fatto poco dopo seguito il gol di Isaksen. Nel secondo tempo i granata sono rientrati in partita con Che Adams, senza riuscire ad acciuffare il pareggio. Lazio sempre più al comando della Serie A, Torino a metà classifica.

Pagelle Torino

Perri 6.5 È miracoloso su Frattesi al 32’, poi viene castigato senza colpe da Provstgaard e Isaksen. Al 41’ della ripresa respinge su Pedraza, poi Pinamonti lo grazia.

Patterson 6 Qualche spunto interessante, cerca di arginare le iniziative di Zaccagni e Pedraza. Un bel cross per Oristanio che però non trova la porta.

Comuzzo 6 Anticipi in serie su Noslin e Zaccagni, appoggia l’azione offensiva.

Coco 5 Buone chiusure, alternate però a disattenzioni e dormite come quella sul gol di Provstgaard: lo tiene, lo molla e tanti saluti. Errore grave. È sua anche la respinta di testa sulla trequarti che Zaccagni ribalta nello 0-2. E nel finale pasticcia su Pinamonti.

Gineitis 5.5 Parte terzino sinistro, poi si inserisce stringendo. Finché il Toro ha la palla, fa il suo, ma quando deve difendere, va in affanno e sul 2-0 legge solo la targa di Isaksen. Suo il sinistro dalla bandierina per il gol di Adams.

Vlasic 5 Un paio di palloni geniali, peccato che si accenda pochissimo. Oristanio (13' st) 5.5 Prova diversi guizzi, ma al 42’ di testa fallisce il 2-2.

Mandragora 6 Nella prima buona mezz’ora del Toro è lui a dettare i tempi, provando anche la conclusione. Si dà da fare, esce stremato. Bragança (35’ st) ng

Casadei 5.5 L’assaltatore... impreciso. Col suo fisico crea problemi alla Lazio, peccato però che manchi due controlli importanti in area e sbagli di testa l’1-2 sul gong del primo tempo. Nella ripresa rimane fra i più vivi.

Cacciamani 5.5 Avvio promettente, scatta, dribbla, calcia, poi però perde verve. Esce per infortunio. Fortini (29’ st) ng

Adams 6.5 Dà profondità, ma oltre a qualche sponda, non riesce a incidere fino al 17’ della ripresa, quando su angolo è bravissimo a girare di testa in porta. Pellegri (35’ st) ng Non giocava da 11 mesi, Mantova-Empoli del 25 dicembre 2025: ben tornato.

Simeone 5 La Lazio è la sua vittima preferita (11 gol), ma al 5’ il suo sinistro ravvicinato non è troppo angolato e Mandas ci arriva: gol sbagliato che pesa. Ci riprova al 7’ della ripresa, ma Mandas spinge sul palo il suo destro a giro. Due squilli in mezzo a una prova opaca. Zapata (13’ st) 5.5 Con la sua fisicità crea qualche grattacapo sui palloni alti, ma niente di più.

All. Abate 5.5 Il Toro gioca una buona partita, per 30’ meriterebbe il vantaggio. Tre minuti di black-out pagati carissimo. Resta fermo a un punto in cinque gare.