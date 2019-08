Lecce, Liverani: "Vado via con sensazioni positive"

MILANO - "Loro hanno giocatori che hanno grandi qualità individuali, in grado di fare la differenza. Il risultato è pesante, ma per noi non cambia nulla. Gli episodi ci hanno condannati". Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, ha parlato così dopo la sconfitta con l'Inter all'esordio in campionato ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo tenere presente il nostro obiettivo: fare 40 punti. E possiamo farli ovunque. Volevo vedere come la squadra avrebbe reagito nei momenti di difficoltà, dobbiamo ancora lavorare, ma vado via con buone sensazioni e maggior convinzioine. L'Inter ha entusiasmo e fiducia e penso che sia anche maturata. Noi dobbiamo lavorare sulle uscite, siamo in fase di rodaggio e oggi mi interessava la mentalità. Non abbiamo avuto paura di questo Stadio. Siamo in lotta per la salvezza e possiamo anche conquistarla all'ultima giornata".