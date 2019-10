Lecce, Coppola: "Soddisfatti per il primo punto casalingo"

LECCE - "E' stato un grande esordio per me (ride ndc), siamo felici per il punto conquistato in casa contro i Campioni d'Italia". Così un sorridente Manuel Coppola, vice di Liverani (squalificato), dopo il pareggio 1-1 ottenuto contro la Juventus al "Via del Mare". "Troppo timore nel primo tempo? Sì, abbiamo cominciato concedendo troppo - spiega ai microfoni di Sky nel post gara - e sbagliando troppi palloni in uscita, poi ho chiesto alla squadra di salire per non portarli troppo vicini all'area, spesso ci siamo riusciti, altre volte si è fatto un po' più di fatica. Babacar, Farìas e Lapadula si sono sacrificati tanto per la squadra, ed è una cosa che bisogna fare tutti se vogliamo raggiungere la salvezza". Poi la chiosa finale su Mancosu, infallibile dal dischetto: "E' un gran rigorista, guarda fino all'ultimo il portiere e riesce a far gol sempre" rivela Coppola.

LECCE-JUVENTUS 1-1: LA CRONACA