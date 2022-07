Lecce, non basta Colombo: il Bochum vince il test 3-2

BRESSANONE - Il Lecce cade in amichevole contro il Bochum, squadra della Bundesliga, che si impone con il punteggio di 3-2, in rimonta. Erano stati infatti i salentini a partire col botto con due reti del nuovo arrivato Lorenzo Colombo (in prestito dal Milan).. Baroni si è schierato inizialmente 4-3-3 con in porta Bleve (in panchina il nuovo arrivato Brancolini). In difesa Calabresi e Dermaku centrali, Gallo e Gendrey terzini. In cabina di regia Hjulmand coadiuvato ai lati da Joan Gonzalez ed Helgason. In avanti il tridente composto da Strefezza e Listkowski ai lati di Colombo, punta centrale.