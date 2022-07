Lecce, 1-0 nel test con la Virtus Francavilla: decide Gonzalez

FRANCAVILLA FONTANA - Successo con il minimo scarto per il Lecce nel primo test in terra pugliese dopo quelli affrontati dai salentini nel ritiro in Trentino. Con un gol di Gonzalez al 16' della ripresa, i giallorossi neopromossi in Serie A si sono imposti per 1-0 sul campo della Virtus Francavilla, formazione che si prepara a disputare il campionato di Serie C.