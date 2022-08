Lecce, Baroni: "Dubbio Cetin, faremo adattamenti in difesa"

LECCE - "Stiamo bene, affronteremo una partita bellissima. Siamo sicuri che il nostro pubblico rappresenterà la nostra forza. Affrontiamo i più forti, una rosa con 18 giocatori dello scorso anno e un sistema di gioco rodato con tanti campioni. Noi siamo in costruzione ma questa non deve essere un’alibi. Per diventare squadra è necessario del tempo e noi dobbiamo accorciare i tempi con una prestazione di corsa, applicazione e dedizione. Non possiamo sbagliare”. Così Marco Baroni, allenatore del Lecce , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match al Via del Mare contro l' Inter valevole per la prima giornata di Serie A.

Baroni: "Il capitano di saprà domani. Servono puntelli nell'organico"

"Parlerò con il diretto interessato e domani vedrete chi indosserà la fascia. L'organico? Servono dei puntelli, l’organico non è al completo come non sono al completo le altre squadre. Il mercato è aperto per 15-20 giorni ma noi dobbiamo pensare al campo partendo dalle componenti che ho prima elencato”.

Baroni: "Piccola distorsione per Cetin, spero di recuperarlo"

Il tecnico salentino ha parlato dei problemi emersi nel reparto difensivo: "Cetin-Blin al centro contro Lautaro e Lukaku? Cetin ha avuto una piccola distorsione, giusto per rispettare la maledizione dei difensori centrali. Speriamo di recuperarlo. Anche se uno gioca in un ruolo non suo, serve attenzione e dedizione che va messa contro i grandi campioni contro l’Inter. Alternative Baschirotto o Gendrey? Sono delle possibili opzioni. Faremo degli adattamenti ma magari si tramutano in opportunità. In mezzo a delle difficoltà di questa partita ci mettiamo anche questo”.

Baroni: "Il terreno del Via del Mare è in buone condizioni"

“Il terreno? Mi verrebbe da dire una battuta. Abbiamo fatto delle trappole. A parte gli scherzi, ora il campo è in buone condizioni e tra quindici giorni sarà completamente a posto. In questo momento dobbiamo solo pensare alla nostra prestazione di domani, la concentrazione è solo su questo aspetto".

Baroni sull'attacco del Lecce: "Faremo delle valutazioni, la partita va pensata in 16"

"Per l'attacco abbiamo qualche soluzione.. C’è un giocatore arrivato da poco tempo e anche questa alla fine è una difficoltà. Ci sono ragazzi che non hanno ancora 90 minuti nelle gambe e faremo delle valutazioni, anche a gara in corso. Col Cittadella ho fatto dei cambi per preservare dei calciatori. La partita va pensata in 16″.

Baroni: "Per la lotta salvezza non guardo gli altri"

"Non guardo gli altri, dobbiamo incanalare la nostra attenzione solo su di noi. In quel modo sprecheremo solo energie. Ho tensione solo per la crescita della squadra e dei miei calciatori”.