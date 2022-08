Umtiti, 500 giorni di iella travolti dai tifosi leccesi

Su Instagram, dove conta 6,1 milioni di follower, ha scritto ai leccesi: «Sto ancora assimilando tutto quello che ho vissuto. Grazie per l’affetto con cui mi avete accolto. Sono emozionato e con tanta voglia di iniziare a competere con questo club». Da quanto tempo? Da quanto tempo Samuel Umtiti non provava un’emozione simile a quella scatenata all’aeroporto del Salento dai tifosi del Lecce , che l’hanno commosso sino alle lacrime? Forse da quel 15 luglio di quattro anni fa, allo stadio Luzniki di Mosca: Francia-Croazia 4-2, Francia campione del mondo, Umtiti campione del mondo, Umtiti che in semifinale aveva segnato il gol decisivo per battere il Belgio. Da allora, sono trascorsi 1.504 giorni: di questi, secondo i calcoli di Transfermarkt, Samuel ne ha trascorsi 500 da infortunato , collezionando soltanto 52 presenze in blaugrana nelle ultime quattro stagioni. Perché, se la fortuna non era stata cieca con lui, portandolo dalle giovanili del Lione al Barcellona, al tetto del mondo, anche la jella ci ha visto benissimo. Come se un’implacabile legge del contrappasso avesse voluto fargli pagare la fama e la gloria, valorosamente guadagnate sul campo. Impressionante è la serie di incidenti che Samuel ha patito: tre gravi infortuni al ginocchio e due ricadute , un infortunio al polpaccio, il Covid e una recidiva, le fratture alle dita dei piedi.

L’uno dopo l’altro, il Muro della Francia ha contato i giorni del dolore e della sofferenza, i viaggi della speranza, gli interventi, le cicatrici incise sulle sue gambe. Ma non ha mai mollato. Sostiene Omero: “Dopo lungo tempo, anche i dolori sono una gioia per chi ricorda tutto ciò che ha passato”. Può essere. E sarà anche vero, freudianamente pensando, che i dolori scompaiono quando se ne distoglie l’attenzione, ma c’è gioia e gioia. E’ certo che Samuel non dimenticherà mai quella provata giovedì sera, all’aeroporto del Salento, con i tifosi ebbri d’entusiasmo che cantavano “siam venuti sin qui per vedere giocare Umtiti!”. Venerdì, il campione del mondo ha superato brillantemente le visite mediche al Centro BioLab di Cutrofiano. Stasera, a Via del Mare l’aspetta un bagno di folla che non avrà nulla da invidiare al Camp Nou. Il Lecce conta 19.750 abbonati, record storico per la società del prof. Saverio Sticchi Damiani, presidente del club dal 2017 di cui è il grande rifondatore, titolare di uno dei più affermati studi legali salentini, docente di diritto amministrativo e diritto dell’ambiente presso la facoltà di economia dell’Università del Salento. Sticchi Damiani che ha riportato a casa Pantaleo Corvino, l’inarrivabile Pantaleo, scopritore di talenti, aduso scovare giovani talenti su ogni mercato, spesso e volentieri salvabilancisocietari. Pantaleo che, al pari del suo braccio destro Stefano Trinchera, conosce come le sue tasche la passione, l’entusiasmo, la generosità della sua gente e della sua terra.