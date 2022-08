Lecce, Baroni: "La strada è giusta. Peccato quell'errore sul gol dell'Empoli"

LECCE - Il Lecce conquista il suo primo punto stagionale. Contro l'Empoli, al Via del Mare finisce 1-1. Le parole dell'allenatore giallorosso Marco Baroni a Dazn: "La squadra merita ancora i complimenti per la prestazione fatta contro un avversario che sicuramente ha qualcosa in più di noi, per esperienza e perché fa un calcio consolidato. Abbiamo fatto molto bene, ma peccato quella palla persa sul loro gol, non dovevamo perderla, ma con ritmo credo che abbiamo fatto una partita importante. Dobbiamo continuare su questa strada: siamo in costruzione, sono arrivati nuovi giocatori e adesso dobbiamo solo lavorare, per mettere questi nuovi innesti in squadra. Umtiti? Sta molto bene e ha voglia di mettersi in gioco, vuole solo lavorare con grande umiltà. Per noi è stato già importante in questi primi giorni: dobbiamo solo dargli tempo".