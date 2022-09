Lecce, Baroni: "Il gol del Torino era evitabile"

TORINO - Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, a Sky, dopo la gara con il Torino: "Abbiamo pagato le tre partite ravvicinate, abbiamo una squadra giovane, c'è da lavorare, i cambi devono entrare meglio: la squadra ha perso distanze e compattezza - ha dichiarato - Dobbiamo fare meglio anche dal punto di vista dell'aggressitività, il secondo tempo di oggi ci servirà. In tanti sono appena arrivati, molti non sono in condizione, ma bisogna lavorare per superare le difficoltà. Vanno trovate soluzioni per i gol: creiamo ma bisogna essere più incisivi. Mancano cattiveria e convinzione, metteremo tutto a posto con il lavoro. C'è una montagna molto ripida da scalare, ma ci sono cose positive, visto che la squadra ha fatto sempre buone prestazioni. Oggi il gol era evitabile per ottimizzare tutto ci servono settimane di lavoro. Le gare ravvicinate ci penalizzano, ma dobbiamo stare sul pezzo e credere in quel che facciamo. Arrivano le partite con Monza, Salernitana e Cremonese? Gare importanti, da affrontare al massimo perché il nostor campionato sta lì. Lo stadio ci sostiene molto e ci dà quella convinzione in più per trovare le forze. Ci siamo disuniti nella rirpesa anche per stanchezza. La squadra non sa tenere, non possiamo fare gare attendiste". A Dazn, poi ha chiarito su Umtiti: "fisicamente sta bene. Ha bisogno di lavorare. E' stato fuori a lungo, la partita gli manca, come gli manca una condizione fisica per tenere il ritmo in queste partite"