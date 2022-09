Lecce, Baroni: "Recuperato Strefezza, Umtiti sta sempre meglio"

LECCE - Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Arechi contro la Salernitana. Di seguito le sue parole: "La Salernitana è una squadra in salute, compatta e molto dinamica con un'identità ben precisa già creata lo scorso anno. Sappiamo che andremo a giocare in uno stadio caloroso, ma noi siamo preparati e pronti a queste sfide. C'è tanta voglia di fare bene e superare questo ostacolo. Problemi in attacco? Il gol deve essere una ricerca costante, ma mai un assillo. Pian piano stiamo migliorando, dobbiamo solo credere nel lavoro che facciamo. Contro il Monza abbiamo tirato molto ma è mancata la cattiveria sottoporta e questa va ritrovata. La mia squadra ha grande capacità di reazione e non è facile in Serie A. Non siamo mai andati in vantaggio ma ci siamo andati vicini a Napoli. In certe partite dove stai facendo bene poi arrivano gli avversari che con una giocata ti sorprendono. Però rimaniamo sempre in partita, questo è importante. In Serie A non puoi abbassare la guardia, devi essere sempre concentrato". Sulla squalifica: "La società ha fatto ricorso, vedremo domani. Ma è un discorso cui non voglio entrare. Consulto Var chiesto dalla panchina? E' una soluzione. Ma non si deve svilire la classe arbitrale, in particolare gli assistenti di linea".