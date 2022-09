Lecce, Del Rosso: "Ceesay sempre pericoloso, Banda può migliorare"

SALERNO - Importante successo del Lecce all'Arechi contro la Salernitana. Alla fine del match, è intervenuto ai microfoni di Dazn il vice-allenatre dei salentini, Fabrizio Del Rosso. Queste le sue parole: "Siamo contenti, i ragazzi hanno festeggiato nello spogliatoio. Una vittoria che cercavamo che è arrivata con una prestazione importante. Si tratta di un passo di crescita importante di un gruppo giovane. Ceesay? Ragazzo generoso che dà tutto, ha profondità ed è stato bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto. Ha creato pericoli costanti agli avversari. Grande prestazione di tutta la squadra. Abbiamo intrerpretato la gara come l'aveva preparata Baroni. In squadra abbiamo tanti giovani e ci vuole tempo, i ragazzi si devono conosceere. Non bisogna mettere pressione, questa vittoria dà ancora piu fiducia ai ragazzi e ci fa ben sperare. Banda? Un ragazzo molto giovane che si affaccia ad un campionato difficile. Ha mostrato le sue qualità ma deve ancora migliorare sulla lettura del gioco, a volte prende la decisione sbagliata. Se continua a giocare così, migliorerà in modo esponenziale. Gonzalez? Forse si è sbilanciato troppo e l'ha presa male, sono cose che possono capitare. Questi ragazzi però hanno reagito all'autogol. Siamo stati in partita riuscendo a fare il secondo gol. Baroni? Mi ha detto scherzando che conviene che lui rimanga in tribuna".