LECCE - Allenamento al mattino per il Lecce guidato da mister Marco Baroni. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club salentino: "La squadra si è ritrovata questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA, dove ha svolto un allenamento, al quale non hanno partecipato i nazionali Helgason e Colombo. Ha lavorato in differenziato Banda. Di Francesco, che ha svolto un lavoro personalizzato, si è sottoposto ad esami strumentali presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso che hanno evidenziato una elongazione del pettineo della coscia sinistra. Domani altra seduta al mattino all'Acaya".