LECCE - Allenamento al mattino per il Lecce di Marco Baroni in questa settimana di sosta per le nazionali. Di seguito il report pubblicato sul sito del club salentino: "Allenamento al mattino per i giallorossi sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA, senza i nazionali Colombo ed Helgason. Hanno svolto un lavoro personalizzato Banda, Di Francesco, Ceesay e Tuia. Al termine della seduta si è svolto un incontro tra i componenti del gruppo squadra e l'arbitro Ivano Pezzuto, in rappresentanza della CAN, nell'ambito delle riunioni di aggiornamento regolamentare previste dal Sistema Licenze Nazionali. Domani mattina altra seduta all'Acaya".